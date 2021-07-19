Райффайзенбанк повысил ожидания по средней цене нефти в 2021г с $67,6/барр. до $68,7/барр

Райффайзенбанк повысил ожидания по средней цене нефти марки Brent в 2021г с $67,6/барр. до $68,7/барр., отмечается в обзоре банка.

"Страны ОПЕК+ все же договорились о наращивании добычи. Новое соглашение учитывает и пожелания ОАЭ по увеличению базовой квоты на добычу, от уровня которой рассчитываются текущие лимиты стран в рамках ОПЕК+. Так, ОАЭ настаивали на увеличении своей базовой квоты с 3,2 млн барр./сутки до 3,8 млн барр./сутки, но по итогам переговоров она будет повышена до 3,5 млн барр./сутки. Пересмотр базового уровня квот получили и другие страны, в том числе Россия и Саудовская Аравия - на 500 тыс. барр./сутки каждая. Тем не менее, они не повлияют на текущий уровень добычи, так как вступят в силу только в мае 2022г", - отмечает аналитик банка Андрей Полищук.

Эксперт положительно оценивает новые договоренности ОПЕК+, которые снимают часть неопределенности на нефтяном рынке на относительно продолжительном промежутке времени.

"Тем не менее, в ближайшее время, на наш взгляд, цены на нефть будут в большей степени реагировать на изменения мировых запасов и уровни добычи в США. Мы несколько скорректировали наши ожидания по ценам на нефть, которые все еще предполагают небольшую коррекцию в ценах. Так, мы повысили ожидания по средней цене на нефть марки Brent в 2021г с $67,6/барр. до $68,7/барр., а в 2022г - до $68,0/барр. (с $67/барр).", - резюмирует Полищук.

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