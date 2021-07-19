Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник в диапазоне 4260-4320 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, вероятно, в диапазоне 4260-4320 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Индекс S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Однако на торгах 16 июля индекс широкого рынка продолжил коррекцию от достигнутых ранее максимумов. О развитии коррекционного движения сигнализирует "медвежья" дивергенция по индикатору RSI на дневном и недельном графике. Кроме того, в отрицательную зону в пятницу перешел индикатор MACD. В случае пробоя нижней границы фигуры "восходящий клин" около 4290 пунктов S&P500 опустится до 4255 пунктов", - пишет аналитик Михаил Денисламов.

На взгляд эксперта, в понедельник на мировых фондовых площадках преобладает негативная динамика. Участников рынка по-прежнему тревожит проблема всплеска инфляции в США, кроме того, они обеспокоены постепенным замедлением экономического роста. Еще одним фактором давления стал распространяющийся в мире штамм COVID-19 "дельта". Из-за этой модификации вируса глобальная заболеваемость 16 июля вновь достигла 600 тыс., что примерно на 50% выше, чем фиксировалось еще в середине июня. В отдельных штатах США с низкой долей вакцинированного населения увеличивается число госпитализаций. Не исключено, что для контроля за эпидемической ситуацией будут вновь вводиться точечные ограничения, полагает аналитик.

"Негативную реакцию инвестсообщества вызвало заявление Джанет Йеллен о том, что за счет предварительного торгового соглашения между США и Китаем разрешить долговременные противоречия между двумя странами не удалось, поэтому в конечном счете оно навредило американским потребителям. На этом фоне инвесторы делают ставку на защитные активы. В этой связи доходности долгосрочных трежерис сегодня тестируют новые минимумы, а американские индексы в ходе предстоящей торговой сессии могут оставаться под давлением", - отмечает Денисламов.

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