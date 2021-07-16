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16 июля 2021 года 19:35

Рубль вечером слегка ускорил рост к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

Москва. 16 июля. Доллар и евро немного усилили темпы снижения на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и надеждам, что Федеральная резервная система (ФРС) США не будет спешить с изменением текущих параметров денежно-кредитной политики.

Курс доллара США составил 74,1 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,5 руб./EUR1, подешевев на 33,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 29,7 копейки - до 80,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах на фоне дорожающей нефти и некоторого улучшения настроения инвесторов после двухдневных выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США с полугодовым докладом о состоянии американской экономики.

Поддержку рублю оказали также начало подготовки компаний-экспортеров к пику налогового периода июля и ожидания повышения ключевой ставки Банком России на заседании 23 июля.

Пауэлл, выступивший в четверг в банковском комитете Сената США, дал понять, что Федрезерв не намерен спешить со сворачиванием стимулов и по-прежнему считает усиление инфляционного давления в стране временным.

Ускорение инфляции, по его словам, концентрируется в ограниченном круге секторов, включая новые и поддержанные автомобили, а также авиаперевозки. Динамика цен в США "уникальна", и руководство Федрезерва внимательно следит за ней, чтобы понять, является ли его мнение о временном ускорении инфляции верным или инфляционное давление будет сохраняться в течение продолжительного периода, сказал Пауэлл.

Днем ранее глава ФРС выступил на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей. Инфляция в США заметно усилилась и, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем ослабнуть, сказал Пауэлл.

Связанные с пандемией COVID-19 сложности и ограниченное предложение ряда товаров привели к быстрому росту цен на некоторые виды продукции и услуг, также отметил он. Кроме того, причиной сильной инфляции является низкая база для сравнения из-за падения цен в прошлом году.

Глава ФРС сказал, что американский ЦБ не приблизился к тому, чтобы вносить изменения в денежно-кредитную политику.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали на неожиданный рост розничных продаж в США в минувшем месяце. Продажи выросли на 0,6%. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 0,4%, свидетельствовали данные Trading Economics.

В то же время, индекс потребительского доверия в США в июле снизился до 80,8 пункта по сравнению с 85,5 пункта месяцем ранее. Об этом свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 86,5 пункта. Ухудшение настроений американцев обусловлено в основном менее благоприятными прогнозами относительно экономики страны и растущим инфляционным давлением на фоне подорожания домов, автомобилей и товаров длительного пользования до многолетних максимумов.

Цены на нефть развернулись вверх после снижения значительную часть торгов и достижения фьючерсами на WTI минимума за 4 недели. При этом котировки могут продемонстрировать максимальное недельное падение c марта.

Давление на рынок оказывают возможность увеличения запасов на мировом рынке и опасения по поводу рисков для спроса, пишет MarketWatch.

В центре внимания рынка также остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу составляет $73,75 за баррель, что на 0,38% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,47% - до $71,99 за баррель. В определенный момент торгов фьючерсы на WTI опустились до минимальной отметки за 4 недели на уровне $70,75 за баррель.

На рынке ждут новостей от ОПЕК+ после появившейся ранее на этой неделе в СМИ информации о том, что компромисс с ОЭА был достигнут. По данным агентства Bloomberg, страна согласовала с Саудовской Аравией увеличение своей референтной базы снижения добычи до 3,65 млн баррелей в сутки с 3,17 млн баррелей в сутки.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль в пятницу немного повышается к доллару и евро, но в целом торги проходят при боковой динамике. "Котировки нефти значительную часть дня находились под давлением из-за отсутствия конкретики относительно перенесенной встречи ОПЕК+, оказывая на рубль понижательное давление. В то же время, будущая встреча совета директоров Банка России 23 июля и ястребиные ожидания ее исхода оказывали противоположное действие на локальную валюту, что в итоге проявилось в боковом характере движения основных рублевых пар", - отмечает Наумова.

"На валютных площадках EM основные аналоги рубля в целом чувствовали себя весьма уверенно: турецкая лира демонстрировала схожую с укреплением рубля динамику, еще больший рост показывали бразильский реал, южноафриканский рэнд и мексиканское песо. Примечательно, что валюты EM укреплялись, несмотря на положительную динамику доллара к корзине основных мировых валют. Рубль к тому же рос, игнорируя отрицательную динамику цен на нефть к окончанию рабочего дня. Отметим, что достаточно хорошие данные по розничным продажам в США за июнь не оказали существенного воздействия на валютные торги, а после слабых данных по потребительским настроениям в США индекс доллара укрепился, но также быстро скорректировался обратно", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 5,41 копейки, до 74,1656 руб./$1, и уменьшил курс евро на 26,43 копейки, до 87,5673 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 2,89 копейки по отношению к четвергу и составил 74,1255 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 2,65 копейки и составил 74,1715 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 619,964 млн, из которых $509,972 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 109,992 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 25,24 копейки, до 87,5015 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 12,06 копейки и составил 87,5654 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR334,395 млн, из которых EUR127,158 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR207,237 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного поднялись в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,91% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 5,99% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась также на 1 б.п. - до 6,18% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 4 б.п. - до 6,78% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 б.п. - до 6,86% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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