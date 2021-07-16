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16 июля 2021 года 19:34

Рынок акций РФ на неделе просел вместе с миром и нефтью, РТС откатился к уровню конца мая

Рынок акций РФ на неделе продемонстрировал нисходящую динамику вместе с внешними фондовыми площадками и нефтью на опасениях раннего ужесточения монетарной политики Федрезерва в свете нарастающей инфляции в США, а также из-за ожиданий увеличения квот стран-участников соглашения ОПЕК+. Индекс МосБиржи откатился в район 3770 пунктов, индекс РТС - к 1600 пунктам, уровню конца мая.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 8 по 14 июля составил $70 млн по сравнению с практическими нулевыми чистыми потоками ранее (оттоки в течение четырех из последних пяти недель). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $20 млн против ушедших $150 млн неделей ранее (пять недель оттоков).

В период с 12 по 16 июля индекс МосБиржи снизился на 2,2% и составил 3770,15 пункта, индекс РТС потерял 2% и достиг 1603,1 пункта на фоне снижения доллара до 74,09 руб./$1 (-0,27 рубля) и подешевевшей сентябрьской нефти Brent до $73,75 за баррель (-2,4%).

Неделя на рынке акций РФ началась с роста индексов на фоне ослабления утренних распродаж в нефти (Brent отыграла рубеж $75 за баррель), а также роста мировых фондовых площадок после локальной коррекции. Индекс МосБиржи превысил 3875 пунктов, РТС - 1640 пунктов. Лидерами подъема выступили расписки TCS Group (+2,3%) и акции "АЛРОСА" (+1,7%), а аутсайдерами стали рухнувшие акции ПАО "Лензолото" (-46,6% и -52,7% префы) из-за отсечки на бирже рекордных дивидендов за 2020 год (15219,5 рубля на обыкновенную и 3699,27 рубля на привилегированную акцию).

Общая сумма выплат "Лензолота" превышает 18,6 млрд рублей, что составляет фактически почти всю чистую прибыль 2020 года, которая была сформирована в основном доходом от продажи структурам "Полюса" 94,4% ЗДК "Лензолото" за 19,9 млрд рублей (ЗДК владеет всеми производственными активами и лицензиями, а ПАО "Лензолото" - лишь холдинговая структура, не являющаяся центром прибыли).

Главы МИД стран ЕС решили продлить на полгода секторальные экономические санкции против России. Такое решение Евросоюза не способствует нормализации отношений между Москвой и Брюсселем, заявил Кремль.

Поддержку рынкам оказало решение ЦБ Китая (НБК) сократить с 15 июля на 0,5 п.п. (до 8,9%) норматив обязательных резервов для банков, чтобы стимулировать кредитование на фоне начавшегося замедления роста экономики. Это обеспечит приток в экономику долгосрочной ликвидности в объеме около 1 трлн юаней ($154 млрд).

Подорожали акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+11,5%), "Иркута" (+4,3%) на фоне новостей, что Минпромторг предложил вложить в развитие авиастроения в РФ 1,84 трлн руб. до 2030 года (из них 1,6 трлн руб. из ФНБ).

Во вторник рынок акций продолжил умеренный рост вслед за нефтью (Brent поднялась к $76 за баррель) и индексами в США, которые лишь локально отреагировали снижением на статданные об ускорении американской инфляции в июне, повысивших опасения преждевременного ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Индекс МосБиржи превысил 3877 пунктов, РТС поднялся в район 1650 пунктов; лидерами роста выступили бумаги металлургов, а в аутсайдерах второй день подряд выступили акции "Лензолота" (-12,1% и -19,5% "префы") после отсечки дивидендов.

Группа НЛМК (+2,6%) во II квартале 2021 года произвела 4,58 млн тонн стали, что на 5% выше аналогичного показателя кварталом ранее, благодаря выводу оборудования на проектную мощность после реконструкции, сообщила компания. Прирост производства в апреле-июне по сравнению со II кварталом 2020 года составил 19%.

Мировые площадки подогрела статистика из Китая, где экспорт в июне вырос на 32,2% в годовом выражении (до $281,42 млрд, рост отмечается двенадцатый месяц), при прогнозах роста на 23,1%. Объем импорта в КНР вырос на 36,7% (до $229,89 млрд), при прогнозах роста на 30%. Профицит торгового баланса КНР в июне составил $51,53 млрд (самый высокий уровень за пять месяцев) против $44,8 млрд в том же месяце годом ранее. Консенсус-прогноз составлял $44,2 млрд.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне подскочили на 5,4% в годовом выражении при прогнозах роста на 4,9% после майского прироста на 5%.

В среду рынок акций РФ завершил основные торги откатом в район 3830 пунктов по индексу МосБиржи (уровень конца июня) во главе с бумагами "Газпрома" (-3,4%) после отсечки дивидендов концерна, попытки отскока вслед за нефтью на новостях от ОПЕК+ не увенчались успехом из-за опасений в отношении ужесточения монетарной политики Федрезерва США из-за растущей инфляции.

Акции ММК (-1,4%) просели вместе с рынком, несмотря на неплохой квартальный отчет (во II квартале группа произвела 3,4 млн тонн стали, что на 3,1% выше уровня I квартала; объем выплавки стали за I полугодие вырос на 24,5%, до 6,7 млн тонн). Продолжилось снижение акций ПАО "Лензолото" (-4,4% и -4,6% "префы").

Цены производителей в США (индекс PPI) в июне выросли на 1% к маю и на 7,3% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,6% и 6,7% соответственно. Однако рынки отреагировали на статистику нейтрально, сочтя целесообразным дождаться комментариев со стороны главы Федрезерва США.

Нефть Brent просела в район $75,6 за баррель на новостях, что ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, который предоставит им новую квоту по добыче (3,65 млн б/с по сравнению с текущими 3,17 млн б/с). Теперь страна поддержит предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года.

Статистику Минэнерго США о запасах нефти (резервы нефти в стране за неделю упали на 7,9 млн баррелей при прогнозах снижения на 4-4,9 млн баррелей) рынок проигнорировал (снижение запасов нефти зафиксировано по итогам восьмой недели подряд).

В четверг рынок акций продолжил снижение на фоне общемировой фондовой коррекции и слабости нефти на новостях от ОПЕК+ (Brent откатилась в район $74,5 за баррель). Индекс МосБиржи не удержал 3800 пунктов, РТС просел до 1612 пунктов (минимум с конца мая), при этом лидировали в откате акции "ФСК ЕЭС" (-7,6%) после отсечки дивидендов, но подросли бумаги металлургов и отскочили вверх бумаги "Лензолота" (+28% и +13,3% "префы") после трехдневного отката.

В США в четверг вышел блок разнополярной статистики, на который рынки отреагировали нейтрально. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 360 тыс., что совпало с ожиданиями. Индекс деловой активности Филадельфии в июле упал до 21,9 пункта при прогнозах снижения до 28 пунктов с июньских 30,7 пункта. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле подскочил до 43 пунктов при прогнозах роста до 18 пунктов с июньских 17,4 пункта. По данным Федрезерва США, промпроизводство в июне выросло на 0,4%, тогда как ожидалось повышение на 0,6%.

Рынок акций РФ в пятницу делал попытки подрасти вместе с нефтью после отката (нефть Brent днем падала к $72,3, но к вечеру смогла отскочить к $73,8 за баррель), однако напор "быков" оставался слабым из-за проседающей фондовой Европы; выросли бумаги "Лензолота" (+23,7% и +10,7% "префы"). Индекс МосБиржи не удержал рубеж 3800 пунктов и просел в район 3770 пунктов.

Совет директоров "Северстали" (-0,4%) рекомендовал выплатить дивиденды за II квартал 2021 года в размере 84,45 руб. на акцию (за I квартал дивиденды составили 46,77 руб. на акцию). Датой закрытия реестра рекомендовано установить 2 сентября.

Просели "префы" "Транснефти" (-5,6%, до 167,55 тыс. рублей) после отсечки на бирже дивидендов за 2020 год (9224,28 рубля на акцию).

Банк Японии по итогам 2-дневного заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики, понизил прогноз роста ВВП на текущий финансовый год и повысил прогноз инфляции. В США розничные продажи в июне выросли на 0,6%, при прогнозах снижения на 0,4%.

В период с 12 по 16 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции "ФСК ЕЭС" (-9%), ПАО "Белуга групп" (-7%), "Русснефти" (-5%); лучше рынка оказались бумаги ПАО "Русская аквакультура" (+18%), "префы" "Мечела" (+9%), акции "Рападской" (+8%).

Динамика рынка акций РФ на следующей неделе будет определяться колебаниями нефти на фоне эпидемиологической обстановки в мире, а также новостей от ОПЕК+, корпоративными отчетами из США, а также ожиданиями решения ЦБ РФ по размеру повышения ставки на заседании 23 июля. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3730-3850 пунктов, для индекса РТС - 1550-1650 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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