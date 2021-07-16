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16 июля 2021 года 19:28

Рынок акций РФ завершил пятницу распродажами, индексы упали к уровням 1,5-месячной давности

Москва. 16 июля.Рынок акций РФ завершил пятницу распродажами на фоне слабости нефти (Brent локально падала в район $72,3 за баррель, но потом отскочила к $73,7 за баррель); индексы Мосбиржи и РТС откатились к уровням 1,5-месячной давности во главе с Polymetal и "АЛРОСА", несмотря на оптимистичные заявления президента РФ на саммите АТЭС.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3770,15 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1603,1 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,6%.

Доллар просел до 74,09 рубля (-0,28 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 2-2,2%, доллар подешевел на 0,27 рубля.

Последствия пандемии коронавируса в целом в России преодолены, экономика страны восстановилась, заявил президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече лидеров форума "Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество".

"В России реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям", - сказал Путин.

Подешевели в пятницу акции Polymetal (-2,6%), "АЛРОСА" (-2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -1,4% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,7% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Московской Биржи" (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за II квартал 2021 года в размере 84,45 руб. на акцию, сообщила компания. За I квартал дивиденды составляли 46,77 руб. на акцию. Датой закрытия реестра на получение квартальных выплат рекомендовано установить 2 сентября.

"Северсталь" повысила во II квартале выручку на 33%, до $2,946 млрд, что оказалось ниже прогноза в $3,014 млрд. Показатель EBITDA "Северстали" во II квартале увеличился на 41,7% к предыдущему кварталу, до $1,647 млрд. Результат оказался чуть ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" ($1,656 млрд, прирост на 43%).

Группа "Северсталь" увеличила во II квартале продажи стали на 2% к I кварталу, до 2,678 млн тонн, сообщила компания.

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,3%), Ozon (MOEX: OZON) (+0,5%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%).

X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-0,7%) во II квартале 2021 года увеличила чистую выручку на 10,6% по сравнению с показателем за II квартал 2020 года, до 545,577 млрд рублей.

Акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5% и -1,9% "префы") лишились на бирже дивидендной составляющей (0,025 рубля на обыкновенную и 0,059 рубля на привилегированную бумагу), как и "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-5,6%, до 167,55 тыс. рублей; дивиденды за 2020 год - 9224,28 рубля на акцию).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в первой половине торгов рынок акций попытался закрепиться выше 3800 пунктов по индексу МосБиржи, но усилия "быков" оказались тщетными. Слабость нефти и отсутствие глобального интереса к риску не позволяют говорить уверенно о возобновлении роста акций на следующей неделе. Все громче звучат опасения по поводу очередной волны COVID-19 в мире на фоне распространения delta-штамма, против которого эффективность существующих вакцин значительно ниже.

Подросли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%) на фоне известий, что компания 15 июля исполнила обязательства по облигациям серии 04 в соответствии с установленным графиком. Соответственно, были завершены все обязательства по выпускам облигаций, которые были реструктурированы в 2015-2016 годах.

Просели акции "АЛРОСА". Добыча алмазов во II квартале упала на 8% к I кварталу и увеличилась на 22% в годовом выражении. Продажи "АЛРОСА" относительно I квартала упали на 26%. Подешевели акции "Северстали", хотя квартальная отчетность оказалась вполне сильной. Сильные результаты позволили совету директоров рекомендовать дивиденды за II квартал в размере 84,45 руб. на акцию.

Нефть испытывает явные сложности с ростом. Распространение delta-штамма COVID-19 в мире напоминает о возможности новых тотальных карантинов (в Сингапуре и Сеуле власти ужесточили меры социальной дистанции). Индия является вторым по объемам импортером нефти в Азии. Июньские закупки нефти страной оказались на 7% ниже майских, или около 3,9 млн б/с.

На рынке также остается нерешенным вопрос с дальнейшей стратегией ОПЕК+. На текущей неделе ОАЭ смогли добиться увеличения базовой квоты для расчета ограничений, и теперь есть опасения, что другие производители также захотят пересмотреть свои доли, чтобы увеличить поставки. Тем не менее, опасения могут быть напрасны, поскольку основное увеличение спроса в текущем году предполагается в III квартале. Соответственно, после вполне здоровой коррекции котировки нефти могут возобновить рост на фоне сохраняющегося дефицитного рынка, считает Кочетков.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, рынок в целом нейтрально воспринял двухдневные выступления глав ФРС и Минфина в Конгрессе США. Пауэлл заявил о возможной смене подходов в кредитно-денежной политике в случае более длительного периода роста цен. При этом причины инфляции, по его мнению, носят временный характер. Глава Минфина Джанет Йеллен ожидает сохранения в ближайшие месяцы повышенной инфляции, которая в среднесрочной перспективе уменьшится. Рынок также проигнорировал очередное "ястребиное" выступление главы ФРБ Сент-Луиса Балларда о том, что текущая политика ФРС уже достигла целей.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин полагает, что непродолжительное давление на мировые рынки оказал очередной геополитический выпад США против Китая. Президент США Байден заявил, что ситуация в Гонконге ухудшается, а китайское правительство не выполняет своих обещаний о политике в отношении полуавтономного региона, ужесточая над ним контроль. Поэтому администрация президента США выпустит рекомендацию, предупреждающую американские компании о рисках ведения бизнеса в Гонконге.

Кроме того, негативом выступило ухудшение Банком Японии прогноза ВВП страны в 2021 году на фоне сохранения неизменной денежно-кредитной политики.

Нефтяной рынок продолжает сопротивляться сразу нескольким негативным факторам, среди которых неопределенность с дальнейшей судьбой сделки ОПЕК+, непростая обстановка с пандемией и угроза новых более опасных штаммов. Тем не менее, память о мощном восходящем тренде, стартовавшем прошлой весной, не дает покоя покупателям нефти, верящим, что он вскоре возобновится, считает Бабин.

В США индексы акций накануне изменились на 0,2-0,7%, инвесторы оценивали новую порцию квартальных отчетов компаний, статданные и выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла.

В пятницу в Азии динамика индексов акций также была смешанной (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,03%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,1-0,6%) и Штаты (основные индексы теряю по 0,4%).

Банк Японии по итогам 2-дневного заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики, понизил прогноз роста ВВП на текущий финансовый год и повысил прогноз инфляции. Кроме того, регулятор объявил о запуске программы финансирования проектов по борьбе с изменением климата.

В США розничные продажи в июне выросли на 0,6%, тогда как ожидалось сокращение на 0,4%. Позитивная статистика добавляет аргументы в пользу начала сворачивания мер стимулирования со стороны Федрезерва США, что является негативным фактором для фондовых площадок.

На нефтяном рынке цены в пятницу отыграли утреннее снижение, вызванное новостями от ОПЕК+ по поводу увеличения квот для ОАЭ; однако цена нефти Brent к 18:50 МСК находилась на $0,7 ниже уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $73,75 за баррель (+0,4% и -1,7% в четверг), августовская цена WTI - $71,96 за баррель (+0,4% и -2% накануне).

На рынке ждут новостей от ОПЕК+ после появившейся ранее на этой неделе в СМИ информации о том, что компромисс с ОЭА был достигнут. По данным агентства Bloomberg, страна согласовала с Саудовской Аравией увеличение своей референтной базы снижения добычи до 3,65 млн б/с с 3,17 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката стали "префы" ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (-8,6%), акции ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3,2%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-2,8%).

Выросли акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+23,7% и +10,7% "префы"), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+10,5%), акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+8,6%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+4,5%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3,7%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,4%).

Как отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Капитал Инвестиции" Иван Малина, расписки HeadHunter накануне значительно скорректировались в отсутствии новостей, а в пятницу восстанавливали потери. Фундаментально бумага является привлекательной для инвесторов, поскольку компания является бенефициаром структурных изменений на российском рынке труда в сторону цифровизации трудоустройства.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,58 млрд рублей (из них 9,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,28 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,91 млрд рублей на акции "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: /Финмаркет/
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