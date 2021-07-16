Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли благодаря росту "длинных" UST

Москва. 16 июля. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря ценовому росту "длинных" выпусков американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне словесных интервенций представителей Федрезерва США о сохранении стимулирующих программ, несмотря на наблюдаемый рост инфляции. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились для "коротких" и среднесрочных бумаг и практически не изменились для "длинных" выпусков.

Тенденция к ценовому росту отечественных евробондов сформировалась в первый же торговый день недели благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также стабильной ситуации в секторе US Treasuries. Глобальные инвесторы находились в ожидании выступления в Конгрессе председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла с полугодовым докладом о состоянии американской экономики. Кроме того, несмотря на то, что в последнее время геополитическая премия в российских бумагах несколько сократилась, она все еще присутствует и в определенной степени играет сглаживающую роль, не давая в периоды снижения цен US Treasuries проседать российским евробондам теми же самыми темпами. Таким образом, облигации России чувствуют себя более устойчиво по сравнению с базовыми активами, над которыми висит риск возможного скорого ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС.

Во вторник и среду цены российских еврооблигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании выступления главы Федрезерва в Конгрессе. Доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году колебалась вокруг отметки 2,5% годовых. Резко выросшие новые случаи заболевания COVID-19, в том числе новым штаммом "дельта", поставили под вопрос скорость выхода мировой экономики из ковидных ограничений и, как следствие, возможность быстрого повышения процентных ставок мировыми центробанками, а это позитивный фактор для всех мировых долговых рынков. С другой стороны, опасения возможных новых ковидных ограничений негативно повлияли на динамику сырьевых активов, в том числе на нефтяные цены, что не позволило сформироваться устойчивой тенденции к росту котировок российских евробондов.

Вместе с тем уже в четверг рост котировок отечественных евробондов возобновился вслед за новой волной повышения цен американских казначейских обязательств, которая сформировалась после выступления главы ФРС США Пауэлла в Конгрессе. Ралли на рынке US Treasuries стимулировало спрос практически все еврооблигации развивающихся стран, и российские бумаги в этом плане не стали исключением. Единственно, что ликвидность в секторе отечественных евробондов была не очень высокой. По большому счету, котировки "длинных" бумаг просто переехали на 30-50 базисных пунктов вверх, а вот сделок при этом было относительно мало.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл 14 июля представил в комитете по финансовым услугам Палаты представителей полугодовой доклад о состоянии американской экономики. Инфляция в США заметно усилилась и, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем ослабнуть, говорится в докладе Пауэлла. Связанные с пандемией COVID-19 сложности и ограниченное предложение ряда товаров привели к быстрому росту цен на некоторые виды продукции и услуг, отметил он. Также причиной сильной инфляции является низкая база для сравнения из-за падения цен в прошлом году. Вместе с тем глава ФРС сказал, что американский ЦБ не приблизился к тому, чтобы вносить изменения в денежно-кредитную политику.

В последний день недели активность покупателей в секторе валютных гособлигаций России несколько снизилась, и рынок в целом лег в боковой дрейф в ожидании новых драйверов для движения в ту или иную сторону.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,02% и составила 115,2% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 4 пункта и 16 июля составил 151 базисный пункт).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,46% - до 135,09% от номинала (их доходность снизилась на 3,5 базисных пункта - до 3,57% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,57%, до 130,11% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 0,5 пункта и составил 207,5 базисного пункта), евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене на 0,36%, до 127,14% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 пункта - до 3,625% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году поднялся в цене за неделю на 0,14%, подорожав до 112,11% от номинала (доходность опустилась по сравнению с предыдущей неделей на 3 базисных пункта, до 2,07% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,03%, до 113,85% от номинала (их доходность понизилась на 1,5 базисного пункта, до 1,76% годовых).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене за неделю на 0,01% - до 108,76% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 5 пунктов, составив 58 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Мировые долговые рынки негативно реагируют на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая Банк России, для сдерживания инфляционных процессов. Инвесторов также настораживают сохраняющиеся высокие темпы заболеваемости COVID-19 в мире, в том числе новыми штаммами. Вместе с тем некоторую поддержку евробондам России будут оказывать все еще высокие мировые цены на нефть, несмотря на их небольшую отрицательную коррекцию.