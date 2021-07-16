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16 июля 2021 года 18:28

Sber CIB внес изменения в топ компаний РФ, бумаги которых наиболее привлекательны в настоящее время

Sber CIB внес изменения в топ российских компаний, убрав "Роснефть" и акции металлургического сектора, добавив бумаги "Яндекса", TCS Group, "Магнита", Globaltrans и "РусГидро". "Роснефть" ушла из подборки - компания опубликовала слабые результаты за первый квартал, особенно в сегменте переработки, сбыта и трейдинга. Впрочем, спрос на энергоносители будет высоким, поэтому мы оставили в списке "Газпром" и "ЛУКОЙЛ", - отмечают аналитики инвестбанка. Весь второй квартал между металлургами и правительством шла дискуссия о том, каким способом можно пополнить российский бюджет за счёт роста цен на металлы. В результате для металлургических компаний была введена 15%-я экспортная пошлина, которая будет действовать до конца текущего года. В следующем году сектор начнёт работать в новом налоговом поле, детали которого пока никто не знает. По мнению экспертов, это сильно затрудняет прогнозирование показателей для металлургической отрасли. Аналитики Sber CIB включили акции "Яндекса" и TCS Group, которые могут вырасти почти на 20% в течение года. Каждая из этих компаний развивает свою экосистему и претендует на лидерство в этой области. Окно возможностей для TCS Group - розничные инвесторы и услуги для бизнеса. На котировки "Яндекса" может позитивно повлиять мирный "развод" с Uber, который предполагает выкуп доли последнего в их совместном предприятии. "Появление в топе акций "Магнита" объясняется его масштабными планами по расширению бизнеса, в том числе за счёт приобретения "Дикси". Мы позитивно оцениваем планы "Магнита". X5 Retail включена в перечень наиболее перспективных эмитентов в связи с активным развитием онлайн-торговли и стремлением менеджмента вывести это направление в отдельное бизнес-подразделение, которое, по всей видимости, пока не учитывается в оценке акций компании", - пишут стратеги Sber CIB. Также в подборку вошли две компании малой капитализации - один из крупнейших операторов грузовых железнодорожных вагонов Globaltrans и энергохолдинг "РусГидро". Первая компания может преуспеть благодаря росту ставок на аренду полувагонов, а вторая представляет собой привлекательную историю с растущими дивидендами, полагают в Sber CIB.
Компания Цена на 16.07.21, руб. Потенциал роста, % Див. доходность в 2021г*
Газпром 281 45,9 12%
ЛУКОЙЛ 6397 23,5 9,9%
TCS Group 6397 16,7 0%
Яндекс 5188 25,2 0%
X5 Retail Group 2440 44,4 7,4%
Магнит 5312 34,1 9,2%
Globaltrans 511 32,4 9,5%
РусГидро 0,8 37,5 8,3%
*Прогноз Sber CIB Investment Research Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ТОП-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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