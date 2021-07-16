"Финам" рекомендует покупать GDR X5 Retail с целью 2735 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать GDR X5 Retail с целью 2735 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 13,5% на горизонте 9 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

Один из ведущих российских продуктовых ритейлеров Х5 Retail Group представил операционные результаты за 2К21г. В целом, на взгляд аналитика Артемия Шамшукова, их можно назвать ожидаемыми. Чистая розничная выручка компании показала рост в размере 10,5% (г/г) и достигла 540,89 млрд руб. Сопоставимые продажи Х5 Retail Group выросли на 4% (г/г), торговых площадей и количество магазинов стало больше на 7,4% и 7,5% соответственно за тот же период.

"Важный показатель эффективности, сопоставимые продажи (LFL Sales), выросли на 3,7% (г/г) у главного сегмента компании - "Пятерочки" (трафик стал выше на 13%, в то время как средний чек упал на 8,3%). Это неплохой результат, особенно учитывая высокую базу прошлого года (рост LFL сегмента на 6,5% за 2К20г и рост на 4,8% за сопоставимый период в 2019г). Мы придерживаемся нашей рекомендации "покупать" бумаги Х5 Retail Group с целевой ценой 2735 руб. за акцию на горизонте следующих 9 месяцев, что соответствует апсайду от текущих ценовых уровней в размере 13,5%", - пишет Шамшуков.

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