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16 июля 2021 года 16:14
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций АЛРОСА с целью 142,3 руб
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с целью 142,3 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "АЛРОСА" представила ударные операционные результаты за 2К21г. Компания продолжила снижать запасы в условиях низких производственных объемов (7 млн карат) и сильных продаж (11,4 млн карат). Несмотря на то, что реализация алмазов в каратах оказалась ниже двух предыдущих аномально высоких кварталов, "АЛРОСА" значительно нарастила средние цены реализации, что в I полугодии 2021г позволит сгенерировать около 85 млрд руб. свободного денежного потока. При коэффициенте выплат 100% дивиденд за I полугодие 2021г составит 11-12 руб. на акцию (доходность 8,5% к текущим котировкам). Мы подтверждаем рекомендацию "gокупать" для акций "АЛРОСА" с целевой ценой 142,3 руб.", - отмечает эксперт Василий Сучков. "АЛРОСА" отмечает высокий спрос на ювелирную продукцию по всему миру, подчеркивает аналитик инвесткомпании. В США и Китае продолжает расти потребление украшений, а частичное ослабление ограничений стимулирует спрос со стороны Европы. Относительно 2019г майские продажи ювелирной продукции в США выросли в 1,5 раза, в Китае - на 19%. Запасы в ограночном секторе находятся на низком уровне, поэтому индийские предприятия будут наращивать закупки. При этом возможности по быстрому увеличению мирового предложения ограничены, что продолжит толкать цены вверх. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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