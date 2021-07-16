"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с целью 142,3 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"АЛРОСА" представила ударные операционные результаты за 2К21г. Компания продолжила снижать запасы в условиях низких производственных объемов (7 млн карат) и сильных продаж (11,4 млн карат). Несмотря на то, что реализация алмазов в каратах оказалась ниже двух предыдущих аномально высоких кварталов, "АЛРОСА" значительно нарастила средние цены реализации, что в I полугодии 2021г позволит сгенерировать около 85 млрд руб. свободного денежного потока. При коэффициенте выплат 100% дивиденд за I полугодие 2021г составит 11-12 руб. на акцию (доходность 8,5% к текущим котировкам). Мы подтверждаем рекомендацию "gокупать" для акций "АЛРОСА" с целевой ценой 142,3 руб.", - отмечает эксперт Василий Сучков.

"АЛРОСА" отмечает высокий спрос на ювелирную продукцию по всему миру, подчеркивает аналитик инвесткомпании. В США и Китае продолжает расти потребление украшений, а частичное ослабление ограничений стимулирует спрос со стороны Европы. Относительно 2019г майские продажи ювелирной продукции в США выросли в 1,5 раза, в Китае - на 19%. Запасы в ограночном секторе находятся на низком уровне, поэтому индийские предприятия будут наращивать закупки. При этом возможности по быстрому увеличению мирового предложения ограничены, что продолжит толкать цены вверх.

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