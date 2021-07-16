Рубль днем слегка дешевеет к доллару и растет к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 16 июля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне некоторого улучшения отношения инвесторов к рисковым активам, связанного с усилением надежд на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США не будет спешить с изменением текущих параметров денежно-кредитной политики.

Курс доллара США составил 74,16 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,46 руб./EUR1, подешевев на 37,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,3 копейки - до 80,14 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 5,41 копейки, до 74,1656 руб./$1, и уменьшил курс евро на 26,43 копейки, до 87,5673 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне некоторого улучшения настроения инвесторов после двухдневных выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. При этом в центре внимания большинства мировых рынков остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Участники торгов опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить темпы восстановления мировой экономики и спрос на нефть.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступавший в четверг в банковском комитете Сената США, дал понять, что Федрезерв не намерен спешить со сворачиванием стимулов и по-прежнему считает усиление инфляционного давления в стране временным.

Ускорение инфляции, по его словам, концентрируется в ограниченном круге секторов, включая новые и поддержанные автомобили, а также авиаперевозки. Динамика цен в США "уникальна", и руководство Федрезерва внимательно следит за ней, чтобы понять, является ли его мнение о временном ускорении инфляции верным, или инфляционное давление будет сохраняться в течение продолжительного периода, сказал Пауэлл.

ФРС потребуются годы, чтобы понять новые тренды на американском рынке труда, сформировавшиеся в результате пандемии COVID-19, также сказал Пауэлл. По его словам, изменение тенденций в сфере участия населения страны в рабочей силе может усложнить задачу Федрезерва по оценке того, насколько американская экономика близка к понятию о "полной занятости".

Днем ранее глава ФРС представил этот отчет в комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

Цены на нефть стабильны в пятницу после существенного снижения по итогам предыдущей сессии.

На рынке ждут новостей от ОПЕК+ после появившейся ранее на этой неделе в СМИ информации о том, что компромисс с ОЭА был достигнут. По данным агентства Bloomberg, страна согласовала с Саудовской Аравией увеличение своей референтной базы снижения добычи до 3,65 млн баррелей в сутки с 3,17 млн баррелей в сутки.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $73,52 за баррель, что на 0,07% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,81 за баррель, что на 0,22% выше итогового значения предыдущей сессии.

ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, страна согласовала новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн баррелей в сутки по сравнению с нынешними 3,17 млн баррелей.

Теперь ОАЭ поддержат предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сказал источник. Также скоро должна быть озвучена новая дата встречи представителей стран ОПЕК+.

"Существенных изменений с рублем на этой неделе не происходило: сейчас на него разнонаправленно влияют несколько факторов. Первый - это дешевевшая нефть, которая может негативно сказаться на курсе рубля как "сырьевой" валюты. С другой стороны - высокая ключевая ставка и ожидания ее повышения, а также начало нового налогового периода стимулируют повышение курса российской валюты. Эти факторы удерживают рубль на ранее достигнутых уровнях и не дают ему снижаться", - полагает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"В преддверии крупных дивидендных и налоговых выплат экспортеры продолжают продавать валюту, что должно помочь рублю удержаться в диапазоне 74-74,4 руб. за доллар на торгах в пятницу. Потенциал укрепления всех валют развивающихся рынков пока сдерживается опасениями относительно распространения дельта-штамма коронавируса в Азии", - говорят аналитики SberCIB Investment Research.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного поднялись в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,91% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 5,99% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась также на 1 б.п. - до 6,18% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 4 б.п. - до 6,78% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 б.п. - до 6,86% годовых.