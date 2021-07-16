"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Vaxart с целью $10,8

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Vaxart с целевой ценой $10,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: $7,15, потенциальная доходность: 51,05%, стоп-приказ: $5,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что компания объявила о подписании эксклюзивного всемирного лицензионного соглашения с Altesa Biosciences Inc., которое позволит Altesa разработать и коммерциализировать запатентованную Vaxart формулу противовирусного препарата широкого спектра действия клинической стадии Vapendavir. Препарат продемонстрировал хорошие доклинические и клинические результаты, свидетельствующие об эффективном контроле над некоторыми респираторными вирусами. Коммерческий успех Vapendavir станет для Vaxart сильным триггером для роста.

"Котировки компании находятся у сильного уровня поддержки. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше $7,15. При покупке на 3,5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $5,8, риск на портфель составит 0,66%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7", - указывают аналитики "Финама".

Vaxart Inc. - биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке и реализации пероральных рекомбинантных вакцин на основе собственной платформы доставки. Вакцины Vaxart вводятся с использованием удобных таблеток, устойчивых к комнатной температуре, которые можно хранить и транспортировать без охлаждения.

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