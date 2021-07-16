"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 0,0624 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целевой ценой 0,0624 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 31%, стоп-приказ: 0,0448 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что сильным драйвером роста выступает развитие новых сегментов, в частности, бизнес-блока "ВТБ Капитал Инвестиции". Согласно сообщению банка, в I полугодии 2021г объем клиентских активов под управлением "ВТБ Капитал Инвестиции" вырос на 18% до 4 трлн рублей.

"Наиболее существенный рост пришелся на сегмент физических лиц: их активы увеличились на 28% до 2,3 трлн рублей. Юридические лица увеличили объем вложений на 7%, до 1,7 трлн рублей. Общее число клиентов достигло 1,6 млн, увеличившись за полгода на 35%. Банк продолжает наращивать мощности продуктовой линейки, что благоприятно скажется на отчетности в текущем году. Акции остаются дешевыми по многим мультипликаторам", - отмечают аналитики "Финама".

Также они указывают, что с точки зрения теханализа на недельном графике бумага сформировала фигуру "клин", где в дальнейшем просматривается движение в сторону роста. "Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 0,0624 руб. При покупке на 15% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 0,0448 руб. риск на портфель составит 0,8%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,8", - рекомендуют стратеги.

ВТБ - крупная российская финансовая группа, включающая в себя более 20 компаний в области банковских услуг, инвестбанкинга, страхования и лизинга. Компания занимает второе место по величине активов и кредитованию среди российских банков.

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