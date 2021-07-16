"Атон" подтверждает рейтинг акций Норникеля на уровне "выше рынка"

"Атон" подтверждает рейтинг бумаг "Норникеля" на уровне "выше рынка" и повышает целевую цену до $40,0/GDR, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Доходы "Норникеля" остаются стабильными, несмотря на $1,7 млрд регулярных и $3,5 млрд единовременных расходов, связанных с налогами, пошлинами и компенсациями за аварии, - указывают эксперты "Атона". - В 2021-22 показатель EBITDA должен превысить $10 млрд в год. Дивидендная доходность за 2021г ожидается на уровне 12,2% (в рамках действующей политики выплат в размере 60% от EBITDA) или около 10%, если новая дивидендная политика будет предусматривать выплату в размере 100% FCF. Мы сохраняем наш рейтинг "выше рынка" и повышаем целевую цену до $40,0/GDR, что отражает рост цен на металлы. На спот-ценах "Норникель" торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 5,1x против среднего 5-летнего значения 6,7x".

На взгляд аналитиков, недавние проблемы (аварии, корректировки налогообложения, штрафы, изменения в акционерном соглашении) не повлияли на статус "Норникеля" как надежного, непотопляемого металлургического гиганта. "Самая серьезная проблема для компании - изменение в налогообложении. Но мы полагаем, что вероятность сохранения экспортных пошлин в $1,1 млрд в той или иной форме в 2022 году уже учитывается рынком в цене акций", - пишет старший аналитик по металлургическому сектору Андрей Лобазов.

По его мнению, высокие цены на сырье должны с лихвой компенсировать многочисленные негативные факторы. Лобазов ожидает, что компания останется высокоприбыльной. Этому поспособствует благоприятная макроэкономическая конъюнктура и исключительно богатые запасы сырья, которые добывает компания.

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