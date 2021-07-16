"КИТ Финанс Брокер" подготовил портфель иностранных акций, имеющих большой потенциал роста

"КИТ Финанс Брокер" подготовил умеренно-агрессивный инвестиционный "World", в который вошли акции 10 иностранных компаний, имеющие большой потенциал роста: Freeport-McMoRan,Tattooed Chef, Palantir Technologies, Affirm Holdings, Triton International, PBF Energy, NetEase, Vipshop, Alibaba и Autohome.

Freeport McMoRan Inc. - американская компания, один из крупнейших в мире производителей меди, акции которого обращаются на бирже. На фоне роста цен на медь и низких процентных ставок, аналитики инвесткомпании ждут роста финансовых показателей, которые приведут к делевериджу и положительной переоценке мультипликаторов.

Palantir Technologies Inc.- американский разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций на основе ИИ, основные заказчики - спецслужбы США. Компания активно продолжает наращивать портфель контрактов, её клиентами являются такие крупные компании, как BP, Amazon, Faurecia и др. За счёт наращивания клиентской базы Palantir планирует к 2025г увеличить выручку в 4 раза - до $4 млрд.

Affirm Holdings - это американская финансовая технологическая компания, которая позволяет потребителям приобретать товары и производить оплату в рассрочку. В конце февраля 2021г компания выпустила первую дебетовую карту в США с элементом рассрочки. Эксперты "КИТ Финанс Брокер" считают, что новый продукт компании позволит увеличить количество пользователей, что, в свою очередь, скажется на выручке компании Affirm и поддержании прежних темпов роста.

Triton International - лидер мировой аренды контейнеров для морских перевозок. Компания обслуживает практически все основные линии судоходства в мире. В 1К21 компания заказала новую партию контейнеров на $2,6 млрд, за аренду которых уже начала получать предоплату. Поставки контейнеров запланированы на III и IV кв. 2021г, на фоне этого аналитики ждут роста финансовых показателей.

Tattooed Chef - американский производитель продуктов питания на растительной основе. Стратеги "КИТ Финанс" ждут роста финансовых показателей на фоне популяризации здорового питания в мире. На данный момент компания растёт двухзначными темпами, к 2026г планирует достичь выручки в 1 млрд.

PBF Energy - частный американский нефтеперерабатывающий завод. Компания пострадала от влияния пандемии в 2020 г. Ожидается восстановление финансовых показателей и снижения долговой нагрузки на фоне роста цен на нефтепродукты и восстановлении деловой активности в США.

NetEase - китайская интернет-компания, предоставляющая поисковую систему, платформу электронной коммерции, массовые многопользовательские онлайн-игр, в том числе и мобильные. Рынок онлайн-игр считается одним из самых быстрорастущих, особенно в мобильном сегменте, где NetEase является одним из мировых лидеров.

Vipshop - китайский интернет-магазин одежды и обуви, который больших распродажах брендовых вещей. Компания выкупает у поставщиков излишки товара с большой скидкой и реализует через свой сайт. Совокупная выручка онлайн ритейлера по итогам 2021г может вырасти на 25%, благодаря планомерному росту новых пользователей, полагают эксперты инвесткомпаyии. Акции китайских компаний значительно просели в последнее время - это хорошая возможность купить растущие компании.

Alibaba Group Holding Ltd. - китайская международная технологическая компания, специализирующаяся на электронной коммерции и розничной торговле. Один из мировых лидеров e-commerce. Акции долговое время находились под давлением китайских регуляторов и властей, тем не менее бизнес компании продолжает расти. Аналитики считают, что пора покупать акции Alibaba на фоне разворота китайских акций.

Autohome Inc. - китайский популярный интернет-портал для автолюбителей, который оказывает маркетинговые услуги и анализ данных для автопроизводителей и дилеров. Фундаментально сильная технологичная компания, которая демонстрирует рост финансовых показателей последние 10 лет. Инвестиции в Autohome - это участие на самом большом автомобильном рынке.

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