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16 июля 2021 года 11:33

Рынок акций РФ отыграл вместе с нефтью утренний откат, растут TCS Group и металлурги

Москва. 16 июля. Рынок акций РФ начал корректироваться вверх вместе с фондовой Европой и нефтью после отката в начале торгов (нефть снижалась на новостях от ОПЕК+ по поводу увеличения квот на добычу для ОАЭ); индекс Мосбиржи отыграл рубеж 3800 пунктов, при этом растут расписки TCS Group и бумаги металлургов во главе с "Северсталью" на новостях о дивидендах.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3804,82 пункта (+0,1%, в начале торгов индекс опускался в район 3780 пунктов), индекс РТС - 1615,8 пункта (+0,2%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,4%.

Доллар стоит 74,18 рубля (-0,19 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+1,4%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,6%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Московской Биржи" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за II квартал 2021 года в размере 84,45 руб. на акцию, сообщила компания. Акционеры "Северстали" рассмотрят вопрос о дивидендах на собрании 20 августа. Датой закрытия реестра на получение квартальных выплат рекомендовано установить 2 сентября. За I квартал дивиденды составляли 46,77 руб. на акцию.

"Северсталь" повысила во II квартале выручку на 33%, до $2,946 млрд, что оказалось ниже прогноза в $3,014 млрд. Показатель EBITDA "Северстали" во II квартале увеличился на 41,7% к предыдущему кварталу, до $1,647 млрд. Результат оказался чуть ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" ($1,656 млрд, прирост на 43%).

Группа "Северсталь" увеличила во II квартале продажи стали на 2% к I кварталу, до 2,678 млн тонн, сообщила компания

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-0,1%) во II квартале 2021 года увеличила чистую выручку на 10,6% по сравнению с показателем за II квартал 2020 года, до 545,577 млрд рублей.

Акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4% и -0,6% "префы") лишились на бирже дивидендной составляющей (0,025 рубля на обыкновенную и 0,059 рубля на привилегированную бумагу), как и "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-5%, до 168,75 тыс. рублей; дивиденды за 2020 год - 9224,28 рубля на акцию).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, давление на нефть продолжает оказывать ситуация с недовольством ОАЭ. Информация из ОПЕК+ говорит о том, что компромисс был найден, но на рынке опасаются, что другие члены соглашения также начнут требовать для себя улучшения собственных квот. Потенциально это угрожает как целостности самой структуры, так и повышает риски ослабления дисциплины в рамках соглашения. Риском для рынков также остается распространение Delta штамма коронавируса, который может вернуть ряд экономик в состояние тотального карантина.

Бумаги "Сургутнефтегаза" торгуются последний день с дивидендами 6,72 рубля на "преф" и 0,7 рубля на обыкновенную акцию, напомнил Кочетков.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, близость к завершению сезона дивидендных отсечек (в пятницу без учета дивидендов торгуются "префы" "Транснефти", в понедельник - акции "Сургутнефтегаза"), традиционный летний дефицит внутренних идей и снижение нефтяных котировок способствуют коррекционным настроениям. Лучше рынка выглядят бумаги сталелитейного сектора, подогретые неплохим квартальным отчетом "Северстали", как ранее у компаний НЛМК и ММК.

Невнятный внешний фон заставляет опасаться сохранения в течение первой половины торгов пятницы давления продавцов, однако индекс МосБиржи в случае стабилизации на товарных рынках может завершить неделю у отметки 3800 пунктов.

Главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рынок акций РФ может совершить отскок от поддержки 3800 пунктов по индексу МосБиржи, где проходит нижняя граница восходящего канала от начала года.

Нефть пока остается под давлением на страхах, что третья волна коронавируса приведет к снижению спроса на топливо, а также на фоне неопределенности относительно дальнейших действиях ОПЕК+.

Технический отскок индекса МосБиржи вполне возможен, хотя за счет закрытия коротких позиций игроками в преддверии выходных. На отскок можно попробовать взять акции Сбербанка и Норникеля, где не наблюдается активных распродаж со стороны нерезидентов.

В последние дни ощутимо упал "Газпром" (MOEX: GAZP), но цены на газ высоки, "Северный поток 2" вот-вот будет запущен, поэтому бумаги концерна могут вернуться выше 300 руб. за штуку.

В бумагах металлургического сектора прослеживается новый восходящий тренд, но насколько он будет долгим, сказать сложно. Однако их стоит пока держать в портфелях, считает Антонов.

В США индексы акций накануне изменились на 0,2-0,7%, инвесторы оценивали новую порцию квартальных отчетов компаний, статданные и выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла.

Глава ФРС, представивший в четверг полугодовой доклад о состоянии экономики США в банковском комитете Сената, заявил, что изменение тенденций в сфере участия населения страны в рабочей силе может усложнить задачу Федрезерва по оценке того, насколько американская экономика близка к понятию о "полной занятости".

Это, однако, не помешает центробанку приступить к сокращению объема выкупа активов, отметил Пауэлл. Понимание новых трендов на рынке труда может оказаться более важным позднее, когда ФРС начнет задумываться о повышении базовой процентной ставки.

В пятницу в Азии динамика индексов акций также была смешанной (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), но растут Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE прибавляют 0,2-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,02%).

Банк Японии по итогам 2-дневного заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики, понизил прогноз роста ВВП на текущий финансовый год и повысил прогноз инфляции. Кроме того, регулятор объявил о запуске программы финансирования проектов по борьбе с изменением климата.

На нефтяном рынке цены в пятницу отыграли утреннее снижение, вызванное новостями от ОПЕК+ по поводу увеличения квот для ОАЭ; однако цена нефти Brent находится на $1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,44 за баррель (-0,04% и -1,7% в четверг), августовская цена WTI - $71,64 за баррель (-0,01% и -2% накануне).

В центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть.

На рынке ждут новостей от ОПЕК+ после появившейся ранее на этой неделе в СМИ информации о том, что компромисс с ОЭА был достигнут. По данным агентства Bloomberg, страна согласовала с Саудовской Аравией увеличение своей референтной базы снижения добычи до 3,65 млн б/с с 3,17 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+17,6% и +8,3% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-4%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3,1%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-2,2%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,16 млрд рублей (из них 1,55 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,33 млрд рублей на бумаги "Сургутнефтегаза" и 1,14 млрд рублей на акции "Северстали").


Опубликовано: /Финмаркет/
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