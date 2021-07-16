Рубль будет торговаться в диапазонах 74-75 руб./$1 и 87-88,5 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 74-75 руб./$1 и 87-88,5 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

"Существенных изменений с рублем на этой неделе не происходило: сейчас на него разнонаправленно влияют несколько факторов. Первый - это дешевеющая нефть, которая может негативно сказаться на курсе рубля как "сырьевой" валюты. С другой стороны - высокая ключевая ставка и ожидания ее повышения, а также начало нового налогового периода стимулируют повышение курса российской валюты. Эти факторы удерживают рубль на ранее достигнутых уровнях и не дают ему снижаться", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Также эксперт обращает внимание на то, что ЦБ РФ говорит о том, что пик инфляции еще не пройден, риски преобладают, в результате чего, логично, ключевая ставка будет увеличена. "Возможный уровень повышения: от 0,5 п.п. до 1%, вероятно, регулятор решит повысить ставку на 0,75 п.п.", - полагает Зотов.

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