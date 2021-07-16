Рубль, скорее всего, удержится в пределах 74-74,4 руб./$1 в пятницу - Sber CIB

Рубль, скорее всего, удержится в пределах 74-74,4 руб./$1 в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Утром в пятницу рубль торгуется около 74,3 руб./$1. Предложение валюты экспортерами на фоне выплаты дивидендов должно помочь рублю удержаться в пределах 74-74,4 руб./$1. Из-за падения нефтяных цен до $73/барр. настрой на мировых площадках неопределённый. Торги в Москве могут начаться небольшим снижением", - отмечают аналитики инвестбанка.

По их мнению, котировки нефти могут снова подняться выше $74/барр., если в США выйдет достаточно позитивная макростатистика.

Рублёвые облигации могут еще немного прибавить в цене благодаря ралли в казначейских облигациях США накануне, полагают эксперты Sber CIB.

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