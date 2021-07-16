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16 июля 2021 года 10:14
Рубль, скорее всего, удержится в пределах 74-74,4 руб./$1 в пятницу - Sber CIB
Рубль, скорее всего, удержится в пределах 74-74,4 руб./$1 в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Утром в пятницу рубль торгуется около 74,3 руб./$1. Предложение валюты экспортерами на фоне выплаты дивидендов должно помочь рублю удержаться в пределах 74-74,4 руб./$1. Из-за падения нефтяных цен до $73/барр. настрой на мировых площадках неопределённый. Торги в Москве могут начаться небольшим снижением", - отмечают аналитики инвестбанка. По их мнению, котировки нефти могут снова подняться выше $74/барр., если в США выйдет достаточно позитивная макростатистика. Рублёвые облигации могут еще немного прибавить в цене благодаря ралли в казначейских облигациях США накануне, полагают эксперты Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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