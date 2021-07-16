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16 июля 2021 года 10:13

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 16 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики. Инвесторы оценивали новую порцию квартальных отчетов компаний, статистические данные и выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. ФРС потребуются годы, чтобы понять новые тренды на американском рынке труда, сформировавшиеся в результате пандемии COVID-19, сказал Пауэлл. Глава ФРС, представивший в четверг полугодовой доклад о состоянии экономики США в банковском комитете Сената, заявил, что изменение тенденций в сфере участия населения страны в рабочей силе может усложнить задачу Федрезерва по оценке того, насколько американская экономика близка к понятию о "полной занятости". Это, однако, не помешает центробанку приступить к сокращению объема выкупа активов, отметил Пауэлл. Понимание новых трендов на рынке труда может оказаться более важным позднее, когда ФРС начнет задумываться о повышении базовой процентной ставки.

В июне темпы повышения потребительских цен в США достигли максимума почти за 13 лет на фоне того, как восстановление экономики набирает обороты, отмечает MarketWatch. Индекс CPI подскочил на 5,4% относительно июня прошлого года. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в июне увеличились на 4,5% в годовом выражении - это рекордный подъем с ноября 1991 года.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в пятницу в связи с сигналами замедления темпов экономического роста в регионе. Эксперты отмечают рост неопределенности, связанный с сохранением высокой заболеваемостью COVID-19 в ряде азиатских стран, включая Японию, где через неделю должны начаться Олимпийские игры. Японский Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,92%, при этом китайский Shanghai Composite теряет порядка 0,2%, южнокорейский KOSPI снижается на 0,3%, австралийский S&P ASX 200 - менее чем на 0,1%. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%.

Банк Японии в пятницу понизил прогноз роста ВВП страны на 2021 финансовый год, который завершится в марте 2022 года, до 3,8% с ожидавшихся в апреле 4%. Японский ЦБ сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам двухдневного заседания, завершившегося 16 июля. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Регулятор подтвердил потолок программы выкупа ETF на уровне 12 трлн иен ($109 млрд), коммерческих бумаг и корпоративных облигаций - 20 трлн иен. Программа выкупа гособлигаций остается безлимитной, отметили в ЦБ.

Опубликованные днем ранее данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ) показали замедление темпов экономического роста в Китае во втором квартале до 7,9% в годовом выражении по сравнению с 18,3% в первом квартале. Негативным фактором для китайского рынка стало также принятие американским Сенатом законопроекта, запрещающего импорт в США продукции, произведенной в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

В свою очередь цены на нефть плавно снижаются в пятницу утром после существенного падения по итогам предыдущей сессии. В центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть. На рынке также ждут новостей от ОПЕК+ после появившейся ранее на этой неделе в СМИ информации, что компромисс с ОАЭ был достигнут. По данным агентства Bloomberg, страна согласовала с Саудовской Аравией увеличение своей референтной базы снижения добычи до 3,65 млн б/с с 3,17 млн б/с.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 мск в пятницу составила $73,18 за баррель, что на 0,39% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 1,7% - до $73,47 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $71,36 за баррель, что на 0,4% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на 2% - до $71,65 за баррель, минимума с 18 июня.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,673 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,385 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 июля снизился на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,64 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 719,8 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-15" (+0,39%), "Сбербанк-001Р-SBER18" (+0,39%) и "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России-001Р-10" (-0,98%), "Сегежа Групп-001P-01R" (-0,38%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии П01-БО-03 объемом 7 млрд рублей в размере 9,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,73% годовых. Сбор заявок прошел 15 июля. В ходе сбора заявок объем размещения облигаций был увеличен с 4 млрд рублей до 7 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 21 июля. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в августе 2018 года, разместив 3-летние облигации на 4 млрд рублей по ставке 9,85% годовых.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 19-го купона облигаций 22-й серии в размере 8,52% годовых, а также ставки 26-го купона облигаций 37-й и 38-й серий в размере 7,5% годовых, говорится в сообщениях эмитента. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 22-й серии объемом 10 млрд рублей в августе 2012 года. Ставка 1-го купона была определена по результатам book building в размере 9% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-20-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 2,5% годовых. По выпуску объявлена 10-летняя оферта с исполнением 3 августа 2022 года. Срок обращения облигаций - 15 лет. Бумаги имеют 30 полугодовых купонных периодов. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка первого купона установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. Купоны квартальные.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 24-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 5,7% годовых. Десятилетние облигации серии БО-03 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона (+0,2%). Ставка текущего купона - 4,7% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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