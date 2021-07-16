Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут операционная отчётность и макростатистика:

- Операционные результаты представят Global Ports, "Северсталь", X5 Retail Group, "АЛРОСА" и "ФосАгро".

- В России ожидается индекс цен производителей, в еврозоне - статистика по потребительской инфляции.

- Агентство S&P опубликует отчёт по суверенному рейтингу России.

- В США выйдут данные по розничным продажам, настроениям потребителей, динамике долгосрочных вложений в американские ценные бумаги, а также по числу действующих буровых установок.

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