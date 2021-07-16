Котировки акций Детского мира могут вернуться к историческим максимумам до конца года - BCS Express

Котировки акций "Детского мира" могут вернуться к историческим максимумам до конца года и даже переписать их, полагает аналитик BCS Express Василий Карпунин.

"Детский мир" сильно отчитался в четверг. Компании во 2К21 удалось увеличить сопоставимые продажи на 13,5%. Общий объем продаж группы увеличился на 23,6% до 81,5 млрд руб. Удалось восстановить продажи в розничном секторе и сохранить высокий темп роста онлайн-сегмента. Ожидается рост показателя скорректированной EBITDA не менее 25% по итогам II квартала. Среднесрочные ожидания по динамике бумаг в целом положительные. "Детский мир" продолжает сочетать в себе, с одной стороны, полноценную "историю роста" бизнеса, с другой - "дивидендную фишку". Это редкое явление для российского рынка акций. На наш взгляд, на горизонте до конца года бумагам по силам вернуться к историческим максимумам и даже переписать их (162 руб.)", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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