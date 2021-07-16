Brent - $73,46 за баррель

Фондовые индексы США закрылись без единой динамики на комментариях Пауэлла и отчетах компаний. Азиатские фондовые индексы снижаются из-за сигналов замедления экономического роста в регионе. Цены на нефть стабильны, Brent торгуется на уровне $73,46 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики.

Инвесторы оценивали новую порцию квартальных отчетов компаний, статистические данные и выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

ФРС потребуются годы, чтобы понять новые тренды на американском рынке труда, сформировавшиеся в результате пандемии COVID-19, сказал Пауэлл.

Глава ФРС, представивший в четверг полугодовой доклад о состоянии экономики США в банковском комитете Сената, заявил, что изменение тенденций в сфере участия населения страны в рабочей силе может усложнить задачу Федрезерва по оценке того, насколько американская экономика близка к понятию о "полной занятости".

Это, однако, не помешает центробанку приступить к сокращению объема выкупа активов, отметил Пауэлл. Понимание новых трендов на рынке труда может оказаться более важным позднее, когда ФРС начнет задумываться о повышении базовой процентной ставки.

В июне темпы повышения потребительских цен в США достигли максимума почти за 13 лет на фоне того, как восстановление экономики набирает обороты, отмечает MarketWatch. Индекс CPI подскочил на 5,4% относительно июня прошлого года. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в июне увеличились на 4,5% в годовом выражении - это рекордный подъем с ноября 1991 года.

Опубликованные в четверг статданные показали, что заявки на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизились в соответствии с прогнозом.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 26 тыс. - до 360 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 386 тыс., а не 373 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали снижения количества новых заявок до 360 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Объем промышленного производства в США в июне увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в мае промпроизводство в США увеличилось на 0,7%, а не на 0,8%, как было объявлено ранее.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле подскочил на 26 пунктов - до 43 пунктов, достигнув рекордного максимума. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали показатель на уровне 17,3 пункта.

Акции Morgan Stanley (SPB: MS) подорожали на 0,18%, один из крупнейших банков США увеличил чистую прибыль во втором квартале 2021 года на 9%, выручку - на 8%.

Цена бумаг Bank of New York Mellon (SPB: BK) (BNY Mellon) уменьшилась на 1,2%, несмотря на то, что крупнейший в мире банк-кастодиан увеличил чистую прибыль во втором квартале 2021 года на 10% - до $991 млн по сравнению с $901 млн за тот же период предыдущего года.

Котировки акций UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. снизились на 1,3%. Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования во втором квартале зафиксировала падение чистой прибыли на 35,7%, однако скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка, и компания улучшила годовой прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 53,79 пункта (0,15%) и составил 34987,02 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 14,27 пункта (0,33%), снизившись до 4360,03 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 101,82 пункта (0,7%) и составил 14543,13 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в пятницу в связи с сигналами замедления темпов экономического роста в регионе.

Эксперты отмечают рост неопределенности, связанный с сохранением высокой заболеваемостью COVID-19 в ряде азиатских стран, включая Японию, где через неделю должны начаться Олимпийские игры, пишет MarketWatch.

Японский Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, австралийский S&P ASX 200 - менее чем на 0,1%. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%.

Банк Японии в пятницу понизил прогноз роста ВВП страны на 2021 финансовый год, который завершится в марте 2022 года, до 3,8% с ожидавшихся в апреле 4%.

Японский ЦБ сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам двухдневного заседания, завершившегося 16 июля. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

Регулятор подтвердил потолок программы выкупа ETF на уровне 12 трлн иен ($109 млрд), коммерческих бумаг и корпоративных облигаций - 20 трлн иен. Программа выкупа гособлигаций остается безлимитной, отметили в ЦБ.

Опубликованные днем ранее данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ) показали замедление темпов экономического роста в Китае во втором квартале до 7,9% в годовом выражении по сравнению с 18,3% в первом квартале.

Негативным фактором для китайского рынка стало также принятие американским Сенатом законопроекта, запрещающего импорт в США продукции, произведенной в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Цены на нефть стабильны в пятницу после существенного снижения по итогам предыдущей сессии.

В центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть.

На рынке ждут новостей от ОПЕК+ после появившейся ранее на этой неделе в СМИ информации о том, что компромисс с ОЭА был достигнут. По данным агентства Bloomberg, страна согласовала с Саудовской Аравией увеличение своей референтной базы снижения добычи до 3,65 млн б/с с 3,17 млн б/с.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $73,46 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,29 (1,7%) - до $73,47 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,67 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $1,48 (2%) - до $71,65 за баррель, минимума с 18 июня.

"После появления на этой неделе новостей от том, что Саудовская Аравия и ОАЭ преодолели противоречия, инвесторы, игравшие на повышение цен на нефть, начали закрывать позиции", - отмечают эксперты ANZ. Такое соглашение, по мнению аналитиков, может привести к тому, что другие страны, например Ирак, также потребуют увеличения своих квот.