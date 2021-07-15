Рубль вечером усилил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне выхода инвесторов из рисковых активов

Москва. 15 июля. Доллар ускорил повышение, евро перешел к росту на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам, обусловленным словами председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о возможных сроках начала сокращения объема выкупа активов, а также дешевеющей нефтью.

Курс доллара США составил 74,29 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 21,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,5 руб./EUR1, подорожав на 4,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,7 копейки - до 80,33 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах, так как интерес инвесторов к риску слегка поугас в ходе выступления Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената Конгресса с полугодовым докладом о состоянии экономики США.

Изменение тенденций в сфере участия населения страны в рабочей силе может усложнить задачу Федрезерва по оценке того, насколько американская экономика близка к понятию о "полной занятости", отметил Пауэлл. Это, однако, не помешает центробанку приступить к сокращению объема выкупа активов.

Понимание новых трендов на рынке труда может оказаться более важным позднее, когда ФРС начнет задумываться о повышении базовой процентной ставки с текущего уровня 0-0,25%, сказал также Пауэлл, подчеркнув, что ФРС могут потребоваться годы, чтобы понять новые тренды на американском рынке труда, сформировавшиеся в результате пандемии COVID-19.

Днем ранее глава ФРС представил этот отчет в комитете по финансовым услугам Палаты представителей. В четверг, как и накануне, он отстаивал целесообразность сохранения масштабных экономических стимулов, несмотря на существенное усиление инфляции в Штатах.

Как сообщалось, потребительские цены (индекс CPI) в США в июне подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 5% в мае и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года.

Опубликованные в четверг статданные показали, что заявки на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизились в соответствии с прогнозом.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 26 тыс. - до 360 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в среднем также ожидали снижения количества новых заявок до 360 тыс.

Объем промышленного производства в США в июне увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в мае промпроизводство в США увеличилось на 0,7%, а не на 0,8%, как было объявлено ранее.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле подскочил на 26 пунктов - до 43 пунктов, достигнув рекордного максимума. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали показатель на уровне 17,3 пункта.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в четверг российская валюта немного дешевеет к доллару и евро. "Выступления Пауэлла в целом способствовали снижению беспокойства на рынке относительно политики американского регулятора после того, как инфляция в США в июне в очередной раз оказалась выше прогнозов. Он указал, что причиной текущей повышенной инфляции стал шок, связанный с открытием экономики, и если инфляция временная, то реагировать на нее регулятору было бы неверно, хотя текущий уровень роста цен не является комфортным для ФРС. Тем не менее, глава американского ЦБ еще раз обозначил, что регулятор пристально наблюдает за изменением инфляционных ожиданий и оценивает риски, связанные с этим фактором", - подчеркивает Беспалов.

"Если говорить о локальных факторах, то несмотря на замедление роста цен в РФ на неделе по 12 июля до 0,06%, текущий уровень инфляции год к году все еще находится более чем на 2,5% выше таргета ЦБ РФ, а значит, сохраняется вероятность повышения ставки ЦБ на следующей неделе на 75 или даже 100 базисных пунктов, что может оказать поддержку рублю. Тем не менее, относительно высокий запланированный уровень закупок валюты Минфином в июле, на мой взгляд, не дает оснований говорить о каком-либо существенном укреплении российской валюты", - также отметил аналитик.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в четверг на фоне сообщений о том, что ОАЭ достигли компромисса со странами ОПЕК+, которые предоставят им новую квоту по добыче.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $74,35 за баррель, что на 0,55% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,75 за баррель, что на 0,52% ниже итогового значения предыдущей сессии.

ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, страна согласовала новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн баррелей в сутки по сравнению с нынешними 3,17 млн баррелей.

Теперь ОАЭ поддержат предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сказал источник. Также скоро должна быть озвучена новая дата встречи представителей стран ОПЕК+.

"Сообщения информагентств о том, что ОАЭ достигли существенного прогресса в переговорах относительно условий продления сделки ОПЕК+, позитивны для рынка нефти в плане снижения волатильности, хотя официально сделка должна быть утверждена всеми странами-участниками, а информации о новой встрече министров ОПЕК+, на которой соглашение могло бы быть заключено, пока не поступало", - подчеркивает Беспалов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 июля на 9,61 копейки, до 74,2197 руб./$1, и увеличил курс евро на 43,99 копейки, до 87,8316 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 4,37 копейки по отношению к среде и составил 74,1544 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 4,74 копейки и составил 74,1691 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 326,838 млн, из которых $560,323 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 766,515 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 31,77 копейки, до 87,7539 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 16,37 копейки и составил 87,6747 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR408,401 млн, из которых EUR198,025 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR210,376 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов поднялись в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,89% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысились на 2 б.п. - до 5,98% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 6,17% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 2 б.п. - до 6,74% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 3 б.п. - до 6,84% годовых.