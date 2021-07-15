Рынок акций РФ в четверг снизился на фоне общемировой коррекции, РТС откатился к уровню конца мая

Москва. 15 июля. Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение на фоне общемировой фондовой коррекции и слабости нефти на новостях от ОПЕК+; лидировали в откате акции "ФСК ЕЭС" после отсечки дивидендов, но подросли бумаги металлургов и отскочили вверх бумаги "Лензолота" после трехдневного отката из-за отсечки рекордных дивидендов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3799,97 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1612,08 пункта (-0,8%); динамика цен blue chips на "Мосбирже" оказалась смешанной в пределах 3,3%.

Доллар подрос до 74,26 рубля (+0,18 рубля).

Акции "ФСК ЕЭС" упали на 7,6% (до 0,209 рубля), дивиденды за 2020 год - 0,016 рубля на бумагу.

Также подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,8% и -1,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,8%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Магнита" (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство АО "Тандер" (основная операционная "дочка" "Магнита") о получении предварительного согласия на сделку по покупке группы "Дикси", но выдала предписание об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции, сообщила служба. Предписание, выданное ФАС, касается, в частности, 142 магазинов "Дикси" (из более 2,6 тыс.) - они не войдут в сделку. Кроме того, "Магнит" (MOEX: MGNT) в рамках сделки по покупке "Дикси" возьмет обязательство продавать социально значимые товары без наценки в течение года.

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,1%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,3% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов, российский рынок акций снизился вслед за азиатскими и европейскими площадками на фоне опасений роста инфляции в мире и ожиданий быстрого сворачивания мер стимулирования экономик развитых стран. Нефтяные котировки просели из-за опасений дисбаланса на рынке после пересмотра квот на добычу для ОАЭ почти на 500 тыс. б/с.

Вышедшая в четверг статистика по пособиям по безработице в США, а также динамика других экономических показателей оказались в рамках более ранних прогнозов. Однако на рынки в настоящее время будет оказывать влияние такая информация, как замедление роста ВВП КНР и начало третьей волны пандемии в мире, о чем официально заявила ВОЗ. Вероятно, что даже сезон корпоративной отчетности и позитивные показатели не смогут переломить тренд на коррекцию рынков, считает аналитик.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, нефтегазовый сектор (цены снизились из-за опасений увеличения предложения на фоне компромисса ОПЕК+) угрожает углублением коррекции на российском рынке, однако индекс МосБиржи по итогам дня смог удержаться у важной поддержки 3800 пунктов, что пока отменяет новый импульс снижения.

Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) во II квартале 2021 года увеличил общие продажи (GMV) на 32,2% по сравнению с показателем за II квартал 2020 года, до 41,9 млрд рублей с НДС. Чистая выручка выросла на 29,6% г/г, до 37,4 млрд рублей. Сильную динамику роста общих продаж во II квартале можно объяснить эффектом низкой базы (во II квартале 2020 года выручка "Детского мира" выросла всего на 2,8% на фоне ограничений, действовавших из-за COVID-19).

В Goldman Sachs и Citigroup полагают, что рынок нефти уже является дефицитным и небольшое увеличение производства не приведет к избытку предложения, так как спрос восстанавливается активней. Однако фактором риска выступает распространение нового штамма коронавируса и меньшая эффективность против него существующих вакцин. В Индонезии, например, число новых случаев перевалило за 50 тыс. Поэтому можно говорить, что нефтяные трейдеры обеспокоены возможными карантинными мерами. Тем более, что в Сеуле и Сингапуре вновь вернули довольно строгие правила социальной дистанции, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть подешевела на фоне надежд на установление договоренностей странами ОПЕК+ и глобального уклонения от риска. В Европе биржи акций просели после данных о неожиданном росте уровня безработицы Великобритании в мае, а также на фоне ухудшения настроений в США.

Индексы МосБиржи и РТС опустились в район психологически важных отметок 3800 и 1600 пунктов, где проходят нижние полосы Боллинджера дневных графиков. Рублевый индикатор, с одной стороны, достиг цели краткосрочного снижения, от которой может отскочить вверх. С другой, однако, можно говорить о рисках развития нисходящего движения вплоть до стремления к отметке 3700 пунктов. На мировых фондовых биржах в четверг, несмотря на заверения главы ФРС в перспективах долгосрочного сохранения стимулирования, преобладал уход от риска. Покупателей смущает положение многих фондовых активов у рекордных максимумов и неопределенность, сложившаяся в связи с новыми штаммами коронавируса и разгаром инфляции. В связи с этим "быки" у текущих ценовых уровней скорее предпочитают сохранять осторожность, но пока не подают сигналов о своем желании массово покинуть рынок. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3750-3850 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артем Тузов, достижение договоренностей в ОПЕК+ могло бы снять с нефтяного рынка неопределенность и риски, связанные с возможностью повторения сценария 2020 года, когда Саудовская Аравия обвалила цены на нефть. Однако вечером Минэнерго ОАЭ опровергло достижение договоренностей с ОПЕК касательно объемов добычи и продления сделки ОПЕК+.

Базовый сценарий при сохранении сделки ОПЕК+ до 2022 года предполагает постепенный медленный рост цены на нефть, связанный с искусственным сдерживанием предложения нефти участниками картеля, которое растет медленнее, чем спрос. При эскалации бизнес-конфликта между Саудовской Аравией и ОАЭ возможен обратный сценарий, с падением цен на нефть в результате неконтролируемой добычи нефти участниками картеля, считает Тузов.

В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 1%, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,8%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 1-1,1%) и Штаты (индексы S&P 500 и Nasdaq теряют 0,2-0,5%).

Позитивом для китайского рынка стали данные о росте ВВП во втором квартале на 7,9% в годовом выражении при прогнозах роста на 7,9-8,1%.

В США в четверг вышел блок разнополярной статистики, на который рынки отреагировали нейтрально. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 360 тыс., что совпало с ожиданиями. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 386 тыс., а не 373 тыс., как сообщалось ранее.

Индекс деловой активности Филадельфии в июле упал до 21,9 пункта при прогнозах снижения до 28 пунктов с июньских 30,7 пункта. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле подскочил до 43 пунктов при прогнозах роста до 18 пунктов с июньских 17,4 пункта. По данным Федрезерва США, промпроизводство в июне выросло на 0,4%, тогда как ожидалось повышение на 0,6%.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг немного скорректировали дневное падение, вызванное новостями, что ОАЭ достигли компромисса со странами ОПЕК+, которые предоставят им новую квоту по добыче; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,1 ниже уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $74,46 за баррель (-0,4% и -2,3% в среду), августовская цена WTI - $72,85 за баррель (-0,4% и -2,8% накануне).

ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, страна согласовала новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн б/с по сравнению с нынешними 3,17 млн б/с.

Теперь ОАЭ поддержат предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил источник.

Также скоро должна быть озвучена новая дата встречи представителей стран ОПЕК+.

ОПЕК сохранил оценку темпов роста спроса на нефть в 2021 году - на 5,95 млн баррелей в сутки - до 96,58 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. На 2022 год картель прогнозирует рост спроса на 3,3 млн б/с (до 99,86 млн б/с).

Кроме того, по оценке ОПЕК, страны картеля в июне увеличили добычу нефти на 586 тыс. баррелей в сутки - до 26,03 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-9,9%), акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-4,6%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-4%).

Подорожали бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+28% и +13,3% "префы"), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+7,9%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+7,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,3%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+3,2%), ПАО "ОР" (MOEX: ORUP) (+2,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,08 млрд рублей (из них 11,26 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,04 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,01 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).