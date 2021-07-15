.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в четверг снизился на фоне общемировой коррекции, РТС откатился к уровню конца мая
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году до 3,8%
Минэкономразвития повысило прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9% до 3,8% на фоне улучшения динамики потребительского и инвестиционного спроса, оборота розницы, платных услуг. В то же время ведомство повысило прогноз по инфляции до 5%
 
Рост глобальной экономики в 2021 году составит 5,6% - Coface
Coface улучшила прогноз роста мирового ВВП в текущем году. Темпы роста глобальной экономики по итогам 2021 года составят 5,6%, объем мировой торговли вырастет на 11%. Такие оценки приводятся в квартальном обзоре глобальных страновых и отраслевых...
 
ЦБ РФ отмечает ускорение инфляции в большинстве регионов
Инфляция в июне ускорилась в большинстве регионов, говорится в материалах на сайте ЦБ.РФ. Банк России связывает это с активным восстановлением спроса, опережавшим возможности расширения предложения, ростом мировых цен, эффектом низкой базы прошлого...
 
Минэкономразвития предлагает ввести экспорт малотоннажного СПГ по лицензиям
Минэкономразвития предложило рассмотреть вопрос об экспорте малотоннажного СПГ из России посредством выдачи лицензий на экспорт. Лицензии должны будут определять сроки действия разрешения на экспорт и предельные объемы поставок за рубеж. Доклад с...
 
15 июля 2021 года 19:35

Рынок акций РФ в четверг снизился на фоне общемировой коррекции, РТС откатился к уровню конца мая

Москва. 15 июля. Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение на фоне общемировой фондовой коррекции и слабости нефти на новостях от ОПЕК+; лидировали в откате акции "ФСК ЕЭС" после отсечки дивидендов, но подросли бумаги металлургов и отскочили вверх бумаги "Лензолота" после трехдневного отката из-за отсечки рекордных дивидендов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3799,97 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1612,08 пункта (-0,8%); динамика цен blue chips на "Мосбирже" оказалась смешанной в пределах 3,3%.

Доллар подрос до 74,26 рубля (+0,18 рубля).

Акции "ФСК ЕЭС" упали на 7,6% (до 0,209 рубля), дивиденды за 2020 год - 0,016 рубля на бумагу.

Также подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,8% и -1,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,8%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Магнита" (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство АО "Тандер" (основная операционная "дочка" "Магнита") о получении предварительного согласия на сделку по покупке группы "Дикси", но выдала предписание об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции, сообщила служба. Предписание, выданное ФАС, касается, в частности, 142 магазинов "Дикси" (из более 2,6 тыс.) - они не войдут в сделку. Кроме того, "Магнит" (MOEX: MGNT) в рамках сделки по покупке "Дикси" возьмет обязательство продавать социально значимые товары без наценки в течение года.

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,1%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,3% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов, российский рынок акций снизился вслед за азиатскими и европейскими площадками на фоне опасений роста инфляции в мире и ожиданий быстрого сворачивания мер стимулирования экономик развитых стран. Нефтяные котировки просели из-за опасений дисбаланса на рынке после пересмотра квот на добычу для ОАЭ почти на 500 тыс. б/с.

Вышедшая в четверг статистика по пособиям по безработице в США, а также динамика других экономических показателей оказались в рамках более ранних прогнозов. Однако на рынки в настоящее время будет оказывать влияние такая информация, как замедление роста ВВП КНР и начало третьей волны пандемии в мире, о чем официально заявила ВОЗ. Вероятно, что даже сезон корпоративной отчетности и позитивные показатели не смогут переломить тренд на коррекцию рынков, считает аналитик.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, нефтегазовый сектор (цены снизились из-за опасений увеличения предложения на фоне компромисса ОПЕК+) угрожает углублением коррекции на российском рынке, однако индекс МосБиржи по итогам дня смог удержаться у важной поддержки 3800 пунктов, что пока отменяет новый импульс снижения.

Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) во II квартале 2021 года увеличил общие продажи (GMV) на 32,2% по сравнению с показателем за II квартал 2020 года, до 41,9 млрд рублей с НДС. Чистая выручка выросла на 29,6% г/г, до 37,4 млрд рублей. Сильную динамику роста общих продаж во II квартале можно объяснить эффектом низкой базы (во II квартале 2020 года выручка "Детского мира" выросла всего на 2,8% на фоне ограничений, действовавших из-за COVID-19).

В Goldman Sachs и Citigroup полагают, что рынок нефти уже является дефицитным и небольшое увеличение производства не приведет к избытку предложения, так как спрос восстанавливается активней. Однако фактором риска выступает распространение нового штамма коронавируса и меньшая эффективность против него существующих вакцин. В Индонезии, например, число новых случаев перевалило за 50 тыс. Поэтому можно говорить, что нефтяные трейдеры обеспокоены возможными карантинными мерами. Тем более, что в Сеуле и Сингапуре вновь вернули довольно строгие правила социальной дистанции, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть подешевела на фоне надежд на установление договоренностей странами ОПЕК+ и глобального уклонения от риска. В Европе биржи акций просели после данных о неожиданном росте уровня безработицы Великобритании в мае, а также на фоне ухудшения настроений в США.

Индексы МосБиржи и РТС опустились в район психологически важных отметок 3800 и 1600 пунктов, где проходят нижние полосы Боллинджера дневных графиков. Рублевый индикатор, с одной стороны, достиг цели краткосрочного снижения, от которой может отскочить вверх. С другой, однако, можно говорить о рисках развития нисходящего движения вплоть до стремления к отметке 3700 пунктов. На мировых фондовых биржах в четверг, несмотря на заверения главы ФРС в перспективах долгосрочного сохранения стимулирования, преобладал уход от риска. Покупателей смущает положение многих фондовых активов у рекордных максимумов и неопределенность, сложившаяся в связи с новыми штаммами коронавируса и разгаром инфляции. В связи с этим "быки" у текущих ценовых уровней скорее предпочитают сохранять осторожность, но пока не подают сигналов о своем желании массово покинуть рынок. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3750-3850 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артем Тузов, достижение договоренностей в ОПЕК+ могло бы снять с нефтяного рынка неопределенность и риски, связанные с возможностью повторения сценария 2020 года, когда Саудовская Аравия обвалила цены на нефть. Однако вечером Минэнерго ОАЭ опровергло достижение договоренностей с ОПЕК касательно объемов добычи и продления сделки ОПЕК+.

Базовый сценарий при сохранении сделки ОПЕК+ до 2022 года предполагает постепенный медленный рост цены на нефть, связанный с искусственным сдерживанием предложения нефти участниками картеля, которое растет медленнее, чем спрос. При эскалации бизнес-конфликта между Саудовской Аравией и ОАЭ возможен обратный сценарий, с падением цен на нефть в результате неконтролируемой добычи нефти участниками картеля, считает Тузов.

В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 1%, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,8%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 1-1,1%) и Штаты (индексы S&P 500 и Nasdaq теряют 0,2-0,5%).

Позитивом для китайского рынка стали данные о росте ВВП во втором квартале на 7,9% в годовом выражении при прогнозах роста на 7,9-8,1%.

В США в четверг вышел блок разнополярной статистики, на который рынки отреагировали нейтрально. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 360 тыс., что совпало с ожиданиями. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 386 тыс., а не 373 тыс., как сообщалось ранее.

Индекс деловой активности Филадельфии в июле упал до 21,9 пункта при прогнозах снижения до 28 пунктов с июньских 30,7 пункта. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле подскочил до 43 пунктов при прогнозах роста до 18 пунктов с июньских 17,4 пункта. По данным Федрезерва США, промпроизводство в июне выросло на 0,4%, тогда как ожидалось повышение на 0,6%.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг немного скорректировали дневное падение, вызванное новостями, что ОАЭ достигли компромисса со странами ОПЕК+, которые предоставят им новую квоту по добыче; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,1 ниже уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $74,46 за баррель (-0,4% и -2,3% в среду), августовская цена WTI - $72,85 за баррель (-0,4% и -2,8% накануне).

ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, страна согласовала новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн б/с по сравнению с нынешними 3,17 млн б/с.

Теперь ОАЭ поддержат предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил источник.

Также скоро должна быть озвучена новая дата встречи представителей стран ОПЕК+.

ОПЕК сохранил оценку темпов роста спроса на нефть в 2021 году - на 5,95 млн баррелей в сутки - до 96,58 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. На 2022 год картель прогнозирует рост спроса на 3,3 млн б/с (до 99,86 млн б/с).

Кроме того, по оценке ОПЕК, страны картеля в июне увеличили добычу нефти на 586 тыс. баррелей в сутки - до 26,03 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-9,9%), акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-4,6%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-4%).

Подорожали бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+28% и +13,3% "префы"), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+7,9%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+7,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,3%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+3,2%), ПАО "ОР" (MOEX: ORUP) (+2,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,08 млрд рублей (из них 11,26 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,04 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,01 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 июля 2021 года 19:44
Рубль вечером усилил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне выхода инвесторов из рисковых активов
Москва. 15 июля. Доллар ускорил повышение, евро перешел к росту на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам, обусловленным словами председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о возможных сроках начала сокращения объема выкупа активов, а также дешевеющей нефтью.    читать дальше
.
15 июля 2021 года 19:03
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 16 июля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - индекс потребительских цен еврозоны в июне (12:00 МСК); - торговый баланс...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 18:56
Цены евробондов РФ в четверг умеренно подросли вслед за UST после доклада главы ФРС в Конгрессе
Москва. 15 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно подросли вслед за ценовым ростом американских казначейских обязательств (US Treasuries), который сформировался после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.    читать дальше
.
15 июля 2021 года 18:42
"Финам" рекомендует покупать акции Siemens с целью 163,5 евро
"Финам" рекомендует покупать акции Siemens 163,5 евро за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 24,4% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперт инвесткомпании Наталия Пырьева отметила следующие факторы в пользу рекомендации: - Siemens Smart...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 18:10
"Финам" рекомендует покупать акции Citigroup с целью $82,7
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Citigroup Inc. с целью $82,7 за штуку, что предполагает потенциал роста на 21% от текущего ценового уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. Опубликованную отчетность Citigroup за 2К21 эксперты "Финама" оценивают в целом...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 17:36
"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций UnitedHealth до $451
Аналитики "Фридом Финанс" повысили целевую цену акций UnitedHealth Group до $451 за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать", говорится в комментарии инвесткомпании. "UnitedHealth (UNH) отчиталась за 2К21г лучше ожиданий инвесторов, - отмечает эксперт Илья Зубков. - Прибыль на акцию составила...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 17:00
Бумаги Globaltrans имеют потенциал роста более 30% в перспективе года - Sber CIB
Бумаги Globaltrans имеют потенциал роста более 30% в перспективе года, отмечается в комментарии Sber CIB. Аналитики Sber CIB обновили финансовые прогнозы и целевую цену GDR Globaltrans из-за восстановления рынка железнодорожных перевозок. Она составила 677 рублей за штуку. В среду на закрытии...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 16:32
Акции RWE привлекательны для покупки на текущих уровнях - ВТБ Мои Инвестиции
Акции RWE привлекательны для покупки на текущих ценовых уровнях, считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Эксперты инвестиционной платформы отметили в своем аудиоподкасте следующие плюсы инвестиций в эти бумаги: - Привлекательная дивидендная доходность в евро (около 3%). - В связи с переходом от...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 16:13
"Финам" рекомендует держать акции Bank of America с целью $41,7
"Финам" рекомендует держать акции Bank of America с целевой ценой на конец 2021г на уровне $41,7, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. Bank of America опубликовал смешанные финансовые результаты за II кв. 2021г, напоминает аналитик инвесткомпании Игорь Додонов. Чистая прибыль...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 15:40
Рубль днем слегка дешевеет к доллару и растет к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 15 июля. Доллар немного подрастает, евро опускается на "Московской бирже" в четверг днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании второго дня выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США.    читать дальше
.
15 июля 2021 года 15:37
Акции Детского мира привлекательны для покупки - "Русс-Инвест"
Акции "Детского мира" весьма привлекательны для покупки, говорится в комментарии инвестиционной компании "Русс-Инвест". "Детский мир" объявил операционные результаты за 2К21 и 6М21. Общий объем продаж Группы относительно 2К20 увеличился на 32,2% до 41,9 млрд руб. За 6 месяцев 2021 года объем...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 15:12
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции RWE с целью 42 евро
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции RWE с целевой ценой 42 евро за штуку. Эксперты инвестиционной платформы отметили в своем аудиоподкасте следующие факторы в пользу рекомендации: - Привлекательная дивидендная доходность в евро (около 3%). - В связи с переходом от автомобилей с...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 14:44
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JPMorgan с целью $174
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целевой ценой $174 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $145,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что 3 июля банк...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 14:17
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, вероятно, в диапазоне 4340-4390п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4340-4390 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался около...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 13:49
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Детского мира с целью 160 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Детского мира" с целью 160 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-9 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 140 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что общий...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.