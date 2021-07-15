Цены евробондов РФ в четверг умеренно подросли вслед за UST после доклада главы ФРС в Конгрессе

Москва. 15 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно подросли вслед за ценовым ростом американских казначейских обязательств (US Treasuries), который сформировался после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла по отношению к закрытию 14 июля на 1 базисный пункт, составив 115,21% от номинала, что соответствует доходности 1,56% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,65% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 0,04% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 0,5 пункта и составил 152 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к среде на 41 базисный пункт - до 135,1% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 3,57% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 47 базисных пунктов - до 130,09% от номинала (их доходность снизилась почти на 3 базисных пункта и составила 3,56% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 3 базисных пункта - до 113,86% от номинала, что соответствует доходности 1,76% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 108,75% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 пункта - до 0,78% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 34 базисных пункта - до 127,09% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 3,63% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 3 базисных пункта, подорожав до 112,11% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 2,07% годовых).

"На фоне наблюдающегося ралли на рынке US Treasuries растут в цене практически все еврооблигации развивающихся стран, и российские бумаги в этом плане не стали исключением. Единственно, что ликвидность в секторе отечественных евробондов пока оставляет желать лучшего. По большому счету, котировки "длинных" бумаг просто переехали на 30-50 базисных пунктов вверх, а вот сделок при этом было относительно мало. В определенной степени росту спроса инвесторов на американские казначейские обязательства способствовало выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе с полугодовым докладом о состоянии американской экономики. А вслед за US Treasuries потянулись вверх и цены еврооблигаций emerging markets", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл 14 июля представил в комитете по финансовым услугам Палаты представителей полугодовой доклад о состоянии американской экономики. Инфляция в США заметно усилилась и, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем ослабнуть, говорится в полугодовом докладе Пауэлла. Связанные с пандемией COVID-19 сложности и ограниченное предложение ряда товаров привели к быстрому росту цен на некоторые виды продукции и услуг, отметил он. Также причиной сильной инфляции является низкая база для сравнения из-за падения цен в прошлом году. Вместе с тем глава ФРС сказал, что американский ЦБ не приблизился к тому, чтобы вносить изменения в денежно-кредитную политику.