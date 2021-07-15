"Финам" рекомендует покупать акции Citigroup с целью $82,7

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Citigroup Inc. с целью $82,7 за штуку, что предполагает потенциал роста на 21% от текущего ценового уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

Опубликованную отчетность Citigroup за 2К21 эксперты "Финама" оценивают в целом позитивно.

"Негативные последствия пандемии коронавируса продолжают оказывать давление на выручку кредитора, в то же время благодаря роспуску резервов на возможные потери по займам резко выросла прибыль, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - Текущее финансовое положение банка не внушает опасений. Коэффициент достаточности капитала CET1 на уровне 11,9% находится заметно выше регуляторного минимума в 10%, а коэффициент покрытия ликвидности (LCR) составляет существенные 113%".

При этом Додонов рассчитывает, что сильный бренд, эффективная бизнес-модель с широким международным охватом, лидерство в сегменте кредитных карт позволят Citigroup стать бенефициаром восстановления мировой экономики после прошлогоднего спада, сохранить и упрочить свои позиции в отрасли, особенно в потребительском секторе.

"Мы подтверждаем целевую цену акций Citigroup на конец текущего года на уровне $82,7, что предполагает потенциал роста на 21% от текущего ценового уровня, и рекомендацию "gокупать" для них", - резюмирует эксперт.

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