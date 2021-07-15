.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Бумаги Globaltrans имеют потенциал роста более 30% в перспективе года - Sber CIB
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году до 3,8%
Минэкономразвития повысило прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9% до 3,8% на фоне улучшения динамики потребительского и инвестиционного спроса, оборота розницы, платных услуг. В то же время ведомство повысило прогноз по инфляции до 5%
 
Рост глобальной экономики в 2021 году составит 5,6% - Coface
Coface улучшила прогноз роста мирового ВВП в текущем году. Темпы роста глобальной экономики по итогам 2021 года составят 5,6%, объем мировой торговли вырастет на 11%. Такие оценки приводятся в квартальном обзоре глобальных страновых и отраслевых...
 
ЦБ РФ отмечает ускорение инфляции в большинстве регионов
Инфляция в июне ускорилась в большинстве регионов, говорится в материалах на сайте ЦБ.РФ. Банк России связывает это с активным восстановлением спроса, опережавшим возможности расширения предложения, ростом мировых цен, эффектом низкой базы прошлого...
 
Минэкономразвития предлагает ввести экспорт малотоннажного СПГ по лицензиям
Минэкономразвития предложило рассмотреть вопрос об экспорте малотоннажного СПГ из России посредством выдачи лицензий на экспорт. Лицензии должны будут определять сроки действия разрешения на экспорт и предельные объемы поставок за рубеж. Доклад с...
 
15 июля 2021 года 17:00

Бумаги Globaltrans имеют потенциал роста более 30% в перспективе года - Sber CIB

Бумаги Globaltrans имеют потенциал роста более 30% в перспективе года, отмечается в комментарии Sber CIB.

Аналитики Sber CIB обновили финансовые прогнозы и целевую цену GDR Globaltrans из-за восстановления рынка железнодорожных перевозок. Она составила 677 рублей за штуку. В среду на закрытии торгов бумага стоила 515 рублей. То есть потенциал роста за год - 31,5%.

"Избыток полувагонов и коронавирус привели к сильному снижению цен на их аренду. К апрелю 2021г тарифы снизились на 65% по сравнению с первым кварталом 2019 года до 700 рублей в сутки. С мая началось восстановление цен - до 950-1000 рублей. Мы считаем, что экономически оправданный ценник - 1500 рублей в сутки", - пишут эксперты инвестбанка.

Также они отмечают, что Globaltrans - долгосрочная ставка на восстановление рынка полувагонов. Дивидендная доходность бумаг по итогам 2021г составит 9%. Дальнейший рост стоимости грузоперевозок должен увеличить прибыль компании. Соответственно, должна вырасти и её дивидендная доходность - до 13-20% на период до 2025г, полагают аналитики Sber CIB.

Globaltrans - одна из крупнейших компаний в области грузовых железнодорожных перевозок, её доля рынка составляет около 8%. Крупнейшие клиенты - Металлоинвест, ММК и Роснефть. Globaltrans торгуется на Московской бирже не так давно - с октября 2020г, но в Лондоне - с 2008г.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-GLOBALTRANS-GDR-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 июля 2021 года 19:44
Рубль вечером усилил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне выхода инвесторов из рисковых активов
Москва. 15 июля. Доллар ускорил повышение, евро перешел к росту на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам, обусловленным словами председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о возможных сроках начала сокращения объема выкупа активов, а также дешевеющей нефтью.    читать дальше
.
15 июля 2021 года 19:35
Рынок акций РФ в четверг снизился на фоне общемировой коррекции, РТС откатился к уровню конца мая
Москва. 15 июля. Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение на фоне общемировой фондовой коррекции и слабости нефти на новостях от ОПЕК+; лидировали в откате акции "ФСК ЕЭС" после отсечки дивидендов, но подросли бумаги металлургов и отскочили вверх бумаги "Лензолота" после трехдневного отката из-за отсечки рекордных дивидендов.    читать дальше
.
15 июля 2021 года 19:03
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 16 июля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - индекс потребительских цен еврозоны в июне (12:00 МСК); - торговый баланс...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 18:56
Цены евробондов РФ в четверг умеренно подросли вслед за UST после доклада главы ФРС в Конгрессе
Москва. 15 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно подросли вслед за ценовым ростом американских казначейских обязательств (US Treasuries), который сформировался после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.    читать дальше
.
15 июля 2021 года 18:42
"Финам" рекомендует покупать акции Siemens с целью 163,5 евро
"Финам" рекомендует покупать акции Siemens 163,5 евро за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 24,4% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперт инвесткомпании Наталия Пырьева отметила следующие факторы в пользу рекомендации: - Siemens Smart...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 18:10
"Финам" рекомендует покупать акции Citigroup с целью $82,7
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Citigroup Inc. с целью $82,7 за штуку, что предполагает потенциал роста на 21% от текущего ценового уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. Опубликованную отчетность Citigroup за 2К21 эксперты "Финама" оценивают в целом...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 17:36
"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций UnitedHealth до $451
Аналитики "Фридом Финанс" повысили целевую цену акций UnitedHealth Group до $451 за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать", говорится в комментарии инвесткомпании. "UnitedHealth (UNH) отчиталась за 2К21г лучше ожиданий инвесторов, - отмечает эксперт Илья Зубков. - Прибыль на акцию составила...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 16:32
Акции RWE привлекательны для покупки на текущих уровнях - ВТБ Мои Инвестиции
Акции RWE привлекательны для покупки на текущих ценовых уровнях, считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Эксперты инвестиционной платформы отметили в своем аудиоподкасте следующие плюсы инвестиций в эти бумаги: - Привлекательная дивидендная доходность в евро (около 3%). - В связи с переходом от...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 16:13
"Финам" рекомендует держать акции Bank of America с целью $41,7
"Финам" рекомендует держать акции Bank of America с целевой ценой на конец 2021г на уровне $41,7, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. Bank of America опубликовал смешанные финансовые результаты за II кв. 2021г, напоминает аналитик инвесткомпании Игорь Додонов. Чистая прибыль...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 15:40
Рубль днем слегка дешевеет к доллару и растет к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 15 июля. Доллар немного подрастает, евро опускается на "Московской бирже" в четверг днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании второго дня выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США.    читать дальше
.
15 июля 2021 года 15:37
Акции Детского мира привлекательны для покупки - "Русс-Инвест"
Акции "Детского мира" весьма привлекательны для покупки, говорится в комментарии инвестиционной компании "Русс-Инвест". "Детский мир" объявил операционные результаты за 2К21 и 6М21. Общий объем продаж Группы относительно 2К20 увеличился на 32,2% до 41,9 млрд руб. За 6 месяцев 2021 года объем...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 15:12
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции RWE с целью 42 евро
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции RWE с целевой ценой 42 евро за штуку. Эксперты инвестиционной платформы отметили в своем аудиоподкасте следующие факторы в пользу рекомендации: - Привлекательная дивидендная доходность в евро (около 3%). - В связи с переходом от автомобилей с...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 14:44
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JPMorgan с целью $174
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целевой ценой $174 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $145,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что 3 июля банк...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 14:17
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, вероятно, в диапазоне 4340-4390п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4340-4390 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался около...    читать дальше
.
15 июля 2021 года 13:49
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Детского мира с целью 160 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Детского мира" с целью 160 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-9 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 140 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что общий...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.