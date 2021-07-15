Акции RWE привлекательны для покупки на текущих уровнях - ВТБ Мои Инвестиции

Акции RWE привлекательны для покупки на текущих ценовых уровнях, считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты инвестиционной платформы отметили в своем аудиоподкасте следующие плюсы инвестиций в эти бумаги:

- Привлекательная дивидендная доходность в евро (около 3%).

- В связи с переходом от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электрические, автомобили превратятся из "генераторов" энергии в "потребителей", что создаст существенный дополнительный спрос на электрогенерирующие мощности компании.

- Повышение спроса на возобновляемые источники энергии.

- Низкий уровень долговой нагрузки (Net Debt/EBITDA 1,7x) и привлекательная оценка (EV/Sales 0,6x; EV/EBITDA 9,1x).

"Консенсус-прогноз цены акций RWE составляет 42 евро за штуку, потенциальная доходность может составить более 30%", - сообщили аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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