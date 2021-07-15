Рубль днем слегка дешевеет к доллару и растет к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 15 июля. Доллар немного подрастает, евро опускается на "Московской бирже" в четверг днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании второго дня выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

Курс доллара США составил 74,09 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,5 руб./EUR1, подешевев на 17 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,4 копейки - до 80,13 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 июля на 9,61 копейки, до 74,2197 руб./$1, и увеличил курс евро на 43,99 копейки, до 87,8316 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах в ожидании выступления Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената с полугодовым докладом о состоянии экономики США. Накануне глава ФРС представил этот отчет в комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

Инфляция в США заметно усилилась и, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем ослабнуть, говорится в документе. Связанные с пандемией COVID-19 сложности и ограниченное предложение ряда товаров привели к быстрому росту цен на некоторые виды продукции и услуг, заявил Пауэлл. Также причиной сильной инфляции является низкая база для сравнения из-за падения цен в прошлом году.

Глава ФРС также сказал, что американский ЦБ не приблизился к тому, чтобы вносить изменения в денежно-кредитную политику.

Между тем, уменьшение интереса инвесторов к риску, наблюдаемое на большинстве мировых рынков в четверг, связано с беспокойством по поводу замедления темпов восстановления мировой экономики, опасений более скорого, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики центробанков и распространения штамма "дельта" коронавируса.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в четверг на фоне сообщений о том, что ОАЭ достигли компромисса со странами ОПЕК+, которые предоставят им новую квоту по добыче.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $73,65 за баррель, что на 1,48% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,9 за баррель, что на 1,68% ниже итогового значения предыдущей сессии.

ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, страна согласовала новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн баррелей в сутки по сравнению с нынешними 3,17 млн баррелей.

Теперь ОАЭ поддержат предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сказал источник. Также скоро должна быть озвучена новая дата встречи представителей стран ОПЕК+.

"Основной негатив для рубля связан с падением нефтяных цен на фоне неопределенности в сделке ОПЕК+. В то же время довольно мягкие заявления Джерома Пауэлла ослабили опасения скорого ужесточения ДКП в США, что умеренно поддержало рубль как рисковый актив. Вероятно, в четверг курс пары "доллар-рубль" покажет рост в сравнении с низким уровнем закрытия среды, но мы ожидаем, что по результатам четверга он будет лишь умеренным", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Накануне рост рубля на 0,3% выглядел умеренно на фоне роста основных ЕМ валют на 0,4-1,8%. Снижение цен на нефть, видимо, оказывало чуть большее влияние, чем фактор слабости доллара на мировом рынке. Да и дивидендные потоки могут напоминать о себе вкупе с локальным, в том числе "туристическим" спросом на валюту. Рубль пока удерживает диапазон 74-75 за доллар, что в ближайшие дни сохранится", - отмечает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов поднялись в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,89% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысились на 2 б.п. - до 5,98% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 6,17% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 2 б.п. - до 6,74% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 3 б.п. - до 6,84% годовых.