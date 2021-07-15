"Финам" рекомендует держать акции Bank of America с целью $41,7

"Финам" рекомендует держать акции Bank of America с целевой ценой на конец 2021г на уровне $41,7, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

Bank of America опубликовал смешанные финансовые результаты за II кв. 2021г, напоминает аналитик инвесткомпании Игорь Додонов. Чистая прибыль кредитора в апреле-июне взлетела в 2,7 раза в годовом выражении до $8,96 млрд, или $1,03 на акцию, и уверенно превзошла среднюю оценку аналитиков Уолл-стрит на уровне $0,77 на бумагу. При этом показатель ROE составил 14,3%. Между тем, квартальная выручка банка сократилась на 3,9% в годовом выражении до $21,47 млрд и оказалась несколько слабее консенсус-прогноза на уровне $21,8 млрд. Чистый процентный доход просел на 10,8% до $10,23 млрд на фоне снижения объемов кредитования, а также показателя чистой процентной маржи (на 26 базисных пунктов до 1,61%). Непроцентные доходы опустились на 2,1% до $10,23 млрд.

"Что касается дальнейших перспектив Bank of America, то мы оцениваем их достаточно оптимистично на фоне ожиданий продолжения улучшения экономической ситуации в США, - отмечает Додонов. - Более того, в последние месяцы в США фиксируется заметный разгон инфляции, и на этом фоне в ФРС уже начали обсуждать возможность постепенного сворачивания стимулов и нормализации денежно-кредитной политики. Если инфляционное давление продолжит нарастать, нельзя исключать, что Федрезерв будет вынужден приступить к повышению ключевой ставки раньше, чем прогнозируется, и это окажет благотворное влияние на финансовый сектор".

Эксперт "Финама" рассчитывает, что Bank of America станет одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности в США, учитывая сильные позиции банка на рынке финансовых услуг в стране, прежде всего в розничном сегменте. При этом, благодаря улучшению ситуации в экономике, следует ожидать дальнейшего высвобождения резервов на возможные потери по кредитам, что окажет дополнительную поддержку показателям прибыли.

"Однако акции Bank of America, на наш взгляд, справедливо оцениваются рынком в данный момент, и потенциал их роста выглядит ограниченным. Мы подтверждаем целевую цену бумаг банка на конец текущего года на уровне $41,7, рекомендацию также остается прежней - "держать", - резюмирует Додонов.

Bank of America Corp. - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям. Входит в четверку ведущих банковских холдингов США.

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