Акции Детского мира привлекательны для покупки - "Русс-Инвест"

Акции "Детского мира" весьма привлекательны для покупки, говорится в комментарии инвестиционной компании "Русс-Инвест".

"Детский мир" объявил операционные результаты за 2К21 и 6М21. Общий объем продаж Группы относительно 2К20 увеличился на 32,2% до 41,9 млрд руб. За 6 месяцев 2021 года объем продаж вырос на 23,6% до 81,5 млрд руб., напоминает аналитик Евгений Колесников.

"Детский мир" нарастил выручку за прошлый год на 11%. В 1К21 она увеличилась на 15% по сравнению с тем же периодом 2020г. Повышенный внутренний спрос на рынке, который будет сохраняться и дальше, окажет благоприятный эффект и на размер будущих выплат. Компания прогнозирует дивиденды на уровне 100% от чистой прибыли. Дивидендная доходность в 2021г может составить порядка 9%. С фундаментальной точки зрения, акции компании выглядят весьма привлекательно для покупки. Что касается технической картины, то в краткосрочном плане вероятна локальная коррекция в ценовой диапазон 133,5-134 руб. Ближайшими уровнями сопротивления выступают 150,2, 155,5; поддержкой - 140,5, 133,5", - отмечает Колесников.

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