"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции RWE с целью 42 евро

"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции RWE с целевой ценой 42 евро за штуку.

Эксперты инвестиционной платформы отметили в своем аудиоподкасте следующие факторы в пользу рекомендации:

- Привлекательная дивидендная доходность в евро (около 3%).

- В связи с переходом от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электрические, автомобили превратятся из "генераторов" энергии в "потребителей", что создаст существенный дополнительный спрос на электрогенерирующие мощности компании.

- Повышение спроса на возобновляемые источники энергии.

- Низкий уровень долговой нагрузки (Net Debt/EBITDA 1,7x) и привлекательная оценка (EV/Sales 0,6x; EV/EBITDA 9,1x).

"Целевая цена по прогнозу аналитиков составляет 42 евро за акцию, потенциальная доходность может составить более 30%", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

RWE - крупная энергетическая компания, оперирующая в Европе, Великобритании, США и Австралии. Она владеет электростанциями различного вида включая: тепловые, атомные, гидроэлектростанции, а также ветряные и солнечные.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.