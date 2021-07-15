Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, вероятно, в диапазоне 4340-4390п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4340-4390 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался около исторического максимума. На дневном и недельном графике индикатора RSI формируется "медвежья" дивергенция, поэтому риск коррекции от области сопротивления 4400-4420 пунктов увеличивается. Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне 4290 пунктов", - отмечает аналитик Анна Пильгунова.

На взгляд эксперта, мировые фондовые площадки в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику после относительно спокойной торговой сессии накануне.

"Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе ожидаемо не преподнесло инвестсообществу сюрпризов: глава ФРС вновь отметил сильные экономические показатели и рост цен, - пишет Пильгунова. - Всплеск инфляции регулятор по-прежнему оценивает как временный. Политика Федрезерва остается максимально прозрачной, к изменениям ее курса он готовит рынки заранее во избежание резких скачков. В фокусе внимания сегодня будет продолжение выступления Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Вероятнее всего, председатель ФРС сохранит сдержанную риторику".

Также эксперт отмечает, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в США в июне оказался значительно выше ожиданий. Значительно превысил прогноз и индекс цен производителей (PPI): базовый показатель увеличился на 1% при консенсусе 0,5%, общий рост цен составил 1% при ожидавшихся 0,6%. На этом фоне участники рынка пытаются определить продолжительность всплеска инфляции, опасаясь развития тенденции к быстрому росту цен в долгосрочной перспективе.

Накануне стартовал сезон отчетности, который открыли представители финансового сектора. Результаты компаний оказались достаточно сильными, однако котировки их акций отреагировали на релизы негативно ввиду сохранения "голубиной" риторики ФРС, подчеркивает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.