.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Детского мира с целью 160 руб
.
15 июля 2021 года 13:49
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Детского мира с целью 160 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Детского мира" с целью 160 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-9 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 140 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что общий объем продаж "Детского мира" за IП21 составил 81,5 млрд рублей, увеличившись на 23,6% год к году. Объем онлайн-продаж в России вырос на 42,4% - до 22,5 млрд рублей. Доля онлайн-продаж в общей выручке компании в России составила 28,9%. Во II квартале было открыто 49 новых магазинов. Всего у группы 929 торговых точек в 378 населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии. "С точки зрения технического анализа бумага торгуется в рамках восходящей динамики. Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При покупке на 11% от портфеля и выставлении стоп-заявки на 140 рублей риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 4", - указывают аналитики "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ДЕТСКИЙ/МИР-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
15 июля 2021 года 16:32
Акции RWE привлекательны для покупки на текущих ценовых уровнях, считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Эксперты инвестиционной платформы отметили в своем аудиоподкасте следующие плюсы инвестиций в эти бумаги: - Привлекательная дивидендная доходность в евро (около 3%). - В связи с переходом от... читать дальше
.15 июля 2021 года 16:13
"Финам" рекомендует держать акции Bank of America с целевой ценой на конец 2021г на уровне $41,7, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. Bank of America опубликовал смешанные финансовые результаты за II кв. 2021г, напоминает аналитик инвесткомпании Игорь Додонов. Чистая прибыль... читать дальше
.15 июля 2021 года 15:40
Москва. 15 июля. Доллар немного подрастает, евро опускается на "Московской бирже" в четверг днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании второго дня выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США. читать дальше
.15 июля 2021 года 15:37
Акции "Детского мира" весьма привлекательны для покупки, говорится в комментарии инвестиционной компании "Русс-Инвест". "Детский мир" объявил операционные результаты за 2К21 и 6М21. Общий объем продаж Группы относительно 2К20 увеличился на 32,2% до 41,9 млрд руб. За 6 месяцев 2021 года объем... читать дальше
.15 июля 2021 года 15:12
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции RWE с целевой ценой 42 евро за штуку. Эксперты инвестиционной платформы отметили в своем аудиоподкасте следующие факторы в пользу рекомендации: - Привлекательная дивидендная доходность в евро (около 3%). - В связи с переходом от автомобилей с... читать дальше
.15 июля 2021 года 14:44
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целевой ценой $174 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $145,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что 3 июля банк... читать дальше
.15 июля 2021 года 14:17
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4340-4390 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался около... читать дальше
.15 июля 2021 года 13:14
Потенциал роста индекса Мосбиржи в краткосрочной перспективе ограничен, отмечается в аналитическом материале "Финама". По мнению экспертов инвесткомпании. текущие рекорды индекса Мосбиржи обуславливаются поддержкой восстановившихся цен на нефть, прогнозами циклического роста прибыли и глобальным... читать дальше
.15 июля 2021 года 12:39
Аналитики "Уралсиба" видят все больше аргументов в пользу повышения ставки ЦБ РФ на 100 б.п., говорится в обзоре корпорации. Эксперты напоминают, что за неделю, окончившуюся 12 июля, инфляция составила всего 0,06%, это не только ниже уровня предыдущей недели, когда цены резко подскочили из-за... читать дальше
.15 июля 2021 года 12:16
BCS Express рекомендует покупать акции Workday с целью $280 за штуку с горизонтом инвестирования 12 месяцев, что предполагает потенциал роста до 20,2%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Особым преимуществом решений Workday является предоставление дополнительных услуг, позволяющих клиентам... читать дальше
.15 июля 2021 года 11:47
Повышение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. является достаточно обоснованным решением, чтобы дать время для экономики прийти к более сбалансированному положению спроса и предложения, полагают эксперты Росбанка. "Недельная инфляция в России, по данным Росстата, с 6 по 12 июля составила 0,06% н/н (после... читать дальше
.15 июля 2021 года 11:39
Москва. 15 июля. Рынок акций РФ проседает на фоне забуксовавших в росте внешних фондовых площадок и упавшей нефти на новостях от ОПЕК+ (Brent просела ниже $74 за баррель); лидируют в откате акции "ФСК ЕЭС" после отсечки дивидендов, подросли бумаги металлургов, дорожает "Магнит" на корпоративных новостях. читать дальше
.15 июля 2021 года 11:22
"Финам" рекомендует держать акции ConocoPhillips с целевой ценой $64,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 8,8%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Рост цен на нефть выше предкризисных уровней станет драйвером восстановления финансовых результатов... читать дальше
.15 июля 2021 года 10:36
Факторов для дальнейшего устойчивого роста цены нефти нет, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Котировки Brent откатились к $74/барр. по факту новостей о достижении договоренностей между ОАЭ и ОПЕК+. Так, по данным Reuters, для ОАЭ согласовали изменение базового уровня добычи, однако... читать дальше
.15 июля 2021 года 10:17
Рубль может укрепиться до 74 руб./$1, а котировки нефти стабилизироваться выше $74/барр. в четверг, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Настрой на мировых рынках неопределенный, нефть продолжает дешеветь: в среду котировки Brent упали на $3, данные по товарным запасам углеводородов в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.