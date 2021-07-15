Потенциал роста индекса Мосбиржи в краткосрочной перспективе ограничен - "Финам"

Потенциал роста индекса Мосбиржи в краткосрочной перспективе ограничен, отмечается в аналитическом материале "Финама".

По мнению экспертов инвесткомпании. текущие рекорды индекса Мосбиржи обуславливаются поддержкой восстановившихся цен на нефть, прогнозами циклического роста прибыли и глобальным ростом спроса на рисковые активы благодаря по-прежнему стимулирующей фискальной и монетарной политике в крупнейших странах мира.

Помимо дивидендного и сырьевого стимулов, аналитики выделяют следующие драйверы роста:

- укрепление рубля с учетом улучшения макрофона поддерживает приток иностранного спекулятивного капитала в рамках стратегии кэрри-трейд;

- реинвестирование дивидендов создаст дополнительный спрос на акции при невысоком free-float акций;

- тренд на приток розничного капитала на рынок акций сохраняется. Даже после повышения процентных ставок депозиты и облигации не могут сравняться с доходностью на рынке акций, и рост осведомленности и финансовой грамотности населения будут поддерживать растущее проникновение розничных инвестиций в экономике.

"Ключевым риском российских акций считаем сценарий широких системных санкций против России, как, например, запрет на вложения в госдолг, акции госкомпаний, отключение от системы SWIFT. Впрочем, жесткий сценарий нам кажется маловероятным, поскольку за восемь лет санкций демократы и республиканцы вводили главным образом адресные меры против отдельных функционеров и проектов/компаний. Триггером к коррекции в ближайшее время может выступить мутация COVID-19 и связанные с ней новые локальные ограничения, причем этот риск характерен не только для российского, но и для глобального рынка", - отмечают стратеги "Финама".

Также они подчеркивают, что в моменте индекс Мосбиржи выглядит перекупленным, и потенциал в ближайшем времени может быть ограничен. Поводом к коррекции может стать отрицательная переоценка акций сырьевого сектора, в том числе нефтяных компаний. Ценам на нефть будет сложно подняться сильно выше текущих уровней с учетом ожиданий поступления нового предложения нефти, и консолидация нефтяных котировок выглядит сейчас вероятным сценарием. Что касается металлов, то коррекция может углубиться на фоне пересчета будущих прибылей и дивидендов с учетом новых пошлин.

"Суммарно сырьевые компании формируют около 60% капитализации индекса Мосбиржи, и поэтому они оказывают заметный эффект на динамику индекса. Вместе с тем, коррекция - это не разворот, и вряд ли она будет глубокой и длительной. В этом году совокупная прибыль наших компаний, как ожидается, более чем удвоится и превзойдет докризисные уровни 2019г на 29%. Рост прибыли, высокая дивидендная доходность и низкая оценка будут поддерживать интерес инвесторов и выход акций на новые рекорды", - прогнозируют эксперты инвесткомпании.

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