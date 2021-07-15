BCS Express рекомендует покупать акции Workday с целью $280 за штуку с горизонтом инвестирования 12 месяцев, что предполагает потенциал роста до 20,2%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Особым преимуществом решений Workday является предоставление дополнительных услуг, позволяющих клиентам изменять приложения под собственные нужды. Компания представлена на привлекательных целевых рынках: 5-CAGR рынка управления трудовыми ресурсами (HCM) составляет 10%, рынка управления финансами предприятий 13%.Мы ожидаем рост рыночной доли компании с 16% в 2020г до 20% к 2025г на рынке HCM, и с 4% до 7,5% соответственно на рынке управления финансами предприятий, за счет расширения присутствия на международных рынках и комплексности решений", - пишет аналитик инвесткомпании Егор Дахтлер.

По мнению эксперта, расширение рыночной доли позволит компании показать 5-CAGR выручки на уровне 17%.Среднесрочными драйверами роста выступят: восстановление расходов на ПО для управления человеческим капиталом после замедления прошлого года, вызванного пандемией, а также недоцененность Workday относительно компаний-аналогов.

Workday Inc. - поставщик облачных приложений для управления персоналом и финансами (ведение бухучета, формирование финансовой, управленческой отчетности, прогнозирование) по модели SaaS (подписки).

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