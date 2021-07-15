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15 июля 2021 года 11:47
Повышение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. является достаточно обоснованным решением - Росбанк
Повышение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. является достаточно обоснованным решением, чтобы дать время для экономики прийти к более сбалансированному положению спроса и предложения, полагают эксперты Росбанка. "Недельная инфляция в России, по данным Росстата, с 6 по 12 июля составила 0,06% н/н (после резкого всплеска на последней неделе июня до 0,46% н/н). Годовая оценка инфляции осталась на уровне 6,50% г/г, пока что отступив от пиковых значений, однако, окончательный ли это разворот, остается под вопросом, - подчеркивают аналитики банка. - Согласно июльскому бюллетеню Банка России, возврат годовой инфляции на траекторию устойчивого замедления произойдет после проявления дезинфляционных эффектов по мере нормализации денежно-кредитной политики, которое потребует времени. В этом свете повышение ставки минимум на 50 бп на заседании 23 июля, по нашим оценкам, является достаточно обоснованным решением, чтобы дать время для экономики прийти к более сбалансированному положению спроса и предложения". Эксперты Росбанка также не исключают, что на повестке регулятора будут рассматриваться и более агрессивные решения в 75 б.п. и даже 100 б.п., однако логика подобный действий потребует от регулятора дополнительных разъяснений, пересмотров прогноза и, возможно, изменения риторики на последующие заседания. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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