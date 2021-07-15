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15 июля 2021 года 11:39

Рынок акций РФ проседает вслед за нефтью, растут металлурги и "Магнит"

Москва. 15 июля. Рынок акций РФ проседает на фоне забуксовавших в росте внешних фондовых площадок и упавшей нефти на новостях от ОПЕК+ (Brent просела ниже $74 за баррель); лидируют в откате акции "ФСК ЕЭС" после отсечки дивидендов, подросли бумаги металлургов, дорожает "Магнит" на корпоративных новостях.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3818,26 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1620,82 пункта (-0,3%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2%.

Доллар стоит 74,22 рубля (+0,14 рубля).

Акции "ФСК ЕЭС" упали на 6,5% (до 0,2115 рубля), дивиденды за 2020 год - 0,016 рубля на бумагу.

Также подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,6%), "Московской Биржи" (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%).

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Магнита" (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство АО "Тандер" (основная операционная "дочка" "Магнита" (MGNT)) о получении предварительного согласия на сделку по покупке группы "Дикси", но выдала предписание об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции, сообщила служба. Предписание, выданное ФАС, касается, в частности, 142 магазинов "Дикси" (из более 2,6 тыс.) - они не войдут в сделку. Кроме того, "Магнит" в рамках сделки по покупке "Дикси" возьмет обязательство продавать социально значимые товары без наценки в течение года.

По оценке аналитика УК "Альфа-Капитал" Дениса Бадьянова, инвесторы опасаются данных о росте инфляции в США и перспектив скорого сворачивания программ стимулирования экономики, несмотря на заявления главы ФРС, что регулятор продолжит меры поддержки "до полного восстановления". В течение дня возможны разнонаправленные колебания индексов в зависимости от поступающих новостей и заявлений. Индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 3780-3850 пунктов, индекс РТС - в рамках 1590-1640 пунктов, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, рынки акций входят в период повышенной волатильности.

Пауэлл в очередной раз заявил, что рост цен носит временный характер и связан с дисбалансом спроса и предложения. На ближайшем заседании Федрезерв начнет обсуждать возможность сворачивания программы выкупа облигаций с рынка, но Пауэлл не ожидает, что это произойдет в ближайшее время.

Трейдеры также ждут новых сообщений с полей переговоров с ОАЭ, и по мере появления новостей движения котировок нефти могут быть резкими и сильными. Пока же нефть продолжит получать поддержку от данных по ее запасам в США. Впрочем, текущую "болтанку" нефти можно расценивать как снятие технической перекупленности после сильного ралли и перед штурмом отметки $80 за баррель Brent.

Фиксацией краткосрочной спекулятивной прибыли можно объяснить и "покрасневшие" вчера бумаги черных металлургов. Среднесрочно их стоит продолжать держать в портфелях. Спекулятивно также можно попробовать подкупить "Северсталь" и НЛМК при первых признаках их роста.

Акции Сбербанка будут одним из бенефициаров грядущего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Но нужна какая-то хорошая новость, чтобы рынок вновь вспомнил про такого сильного эмитента, и погнал котировки в сторону 317 руб. При росте Сбербанка к движению стоит присоединяться и спекулятивно и среднесрочно, считает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи может опуститься к нижней границе зоны 3800-3850 пунктов из-за падающей нефти. Рынки несколько успокоил глава ФРС Пауэлл, заявивший, что ФРС продолжит оказывать "мощную" поддержку экономике, которая пока далека от целевых показателей и что "было бы ошибкой действовать преждевременно" и ужесточать политику в условиях не восстановившегося рынка труда.

Из внутренних новостей интерес представляет публикация "Детским миром" (MOEX: DSKY) операционных результатов за 2-й квартал и заседание совета директоров "РусАла", который обсудит промежуточные дивиденды.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть упала из-за сообщений о ходе переговоров между Саудовской Аравией и ОАЭ по сделке ОПЕК+. Сделку ОПЕК+ планируется продлить до конца 2022 года, но базовый уровень, от которого отсчитывается сокращение добычи для ОАЭ, будет повышен с 3,2 до 3,65 млн б/с. Фактически это означает опережающий рост добычи в ОАЭ с мая по декабрь 2022 года примерно на 0,45 млн б/с. В 2021 году ОПЕК+ может увеличить добычу на 2 млн б/с с августа по декабрь, как и обсуждалось ранее.

Чуть позже ОАЭ выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что "соглашение с ОПЕК+ пока не достигнуто", и обсуждение продолжается. Такая формулировка может означать, что не все ключевые участники сделки выразили свое согласие с предложенным планом. Кроме того, формально для ратификации соглашения необходимо провести внеочередную встречу всех членов ОПЕК+, дата которой еще не объявлена.

Это значит, что неопределенность в вопросе пока сохраняется, хотя базовый сценарий уже очерчен. Ключевые риски состоят в том, что вслед за ОАЭ другие члены альянса также могут потребовать пересмотра своих квот, что чревато более агрессивным увеличением добычи.

Кроме того, в США продолжает расти добыча, которая по итогам прошлой недели составила уже 11,4 млн б/с. Если такой уровень окажется стабильным, то прогнозы по американской добыче в 2021 и 2022 годах будут пересмотрены в сторону роста. В то же время для американской добычи в III квартале существует сезонный риск из-за ураганов в Мексиканском заливе, так что прогноз EIA в 11,17 млн б/с пока не выглядит заниженным.

В целом сантимент в нефти ухудшился, что может привести к более глубокой коррекции Brent с потенциалом отката в район $70-72 за баррель, считает Галактионов.

В США в среду индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,2%, инвесторы оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Конгрессе. Пауэлл представил полугодовой доклад о состоянии экономики США в комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

Инфляция в США заметно усилилась и, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем ослабнуть, говорится в полугодовом докладе Пауэлла.

Глава ФРС также сказал, что американский ЦБ не приблизился к тому, чтобы вносить изменения в денежно-кредитную политику.

В центре внимания инвесторов находится сезон отчетности за второй квартал. На этой неделе о квартальных результатах отчитаются в совокупности 23 компании, акции которых входят в индекс S&P 500. Ожидается, что прибыль компаний в целом увеличилась на 64% в годовом выражении в минувшем квартале, согласно FactSet.

В четверг в Азии динамика индексов акций также была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 1%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,02-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,1%).

Позитивом для китайского рынка стали данные о состоянии экономики страны. ВВП Китая во втором квартале вырос на 7,9% относительно того же периода прошлого года. Темпы подъема замедлились по сравнению с рекордным скачком на 18,3% в первом квартале. Однако это обусловлено эффектом низкой базы сравнения, поскольку в январе-марте 2020 года было зафиксировано падение экономики на 6,8% из-за начала пандемии COVID-19, а в дальнейшем ситуация начала постепенно улучшаться.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 8,1% в апреле-июне, сообщает Trading Economics. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, оценивали подъем в 7,9%.

На нефтяном рынке цены в четверг снижаются после известий, что ОАЭ достигли компромисса со странами ОПЕК+, которые предоставят им новую квоту по добыче; цена Brent находится на $1,9 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $73,66 за баррель (-1,5% и -2,3% в среду), августовская цена WTI - $71,87 за баррель (-1,7% и -2,8% накануне).

ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, страна согласовала новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн б/с по сравнению с нынешними 3,17 млн б/с.

Теперь ОАЭ поддержат предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил источник.

Также скоро должна быть озвучена новая дата встречи представителей стран ОПЕК+.

Как сообщалось, ОАЭ фактически заблокировали решение об увеличении нефтедобычи с августа, потребовав изменить для себя базу снижения добычи с 3,2 до 3,8 млн б/с в случае продления сделки после апреля 2022 года на весь следующий год. Саудовская Аравия в свою очередь подчеркивала, что решение о продлении сделки одновременно с одобрением увеличения добычи с августа является "базовым, а не второстепенным вопросом".

Поддержку нефти не смогли оказать данные о сокращении запасов нефти в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 7,9 млн баррелей (ожидалось снижение на 4-4,9 млн баррелей), запасы бензина выросли на 1,04 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,6-2 млн), резервы дистиллятов увеличились на 3,66 млн баррелей (ожидался рост на 1-1,3 млн).

Снижение запасов нефти зафиксировано по итогам восьмой недели подряд, что является самым длительным периодом их непрерывного падения с января 2018 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-4,3%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-4,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,9%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,6%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-2,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,4%).

Подорожали бумаги ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+14,3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,8%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+3,3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 15 млрд рублей (из них 1,98 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,96 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,7 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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