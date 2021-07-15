Факторов для дальнейшего роста цены нефти нет - ПСБ

Факторов для дальнейшего устойчивого роста цены нефти нет, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки Brent откатились к $74/барр. по факту новостей о достижении договоренностей между ОАЭ и ОПЕК+. Так, по данным Reuters, для ОАЭ согласовали изменение базового уровня добычи, однако финального заявления не было и непонятно, будут ли меняться квоты других стран. В ближайшее время ОПЕК+ должна назначить дату новой встречи. Статистика по запасам в США показала сокращение запасов сырой нефти на 7,9 млн барр., тогда как запасы бензинов выросли на 1 млн барр., а запасы дистиллятов - на 3,7 млн барр. Рост запасов бензинов объясняется сокращением поставок на внутренний рынок США - это своеобразное отражение спроса. Так, за минувшую неделю поставки бензинов сократились до 9,3 млн барр./день против 10 млн барр./день", - отмечают аналитики банка.

По их мнению, для автомобильного сезона сокращение спроса является достаточно тревожным звонком. "В целом, как мы говорили ранее, считаем нефть уже излишне "перегретой" и не видим факторов для дальнейшего устойчивого роста. На наш взгляд, актуальным выступает диапазон по Brent $70-75/барр.", - заключают эксперты.

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