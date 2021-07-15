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15 июля 2021 года 10:36
Факторов для дальнейшего роста цены нефти нет - ПСБ
Факторов для дальнейшего устойчивого роста цены нефти нет, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Котировки Brent откатились к $74/барр. по факту новостей о достижении договоренностей между ОАЭ и ОПЕК+. Так, по данным Reuters, для ОАЭ согласовали изменение базового уровня добычи, однако финального заявления не было и непонятно, будут ли меняться квоты других стран. В ближайшее время ОПЕК+ должна назначить дату новой встречи. Статистика по запасам в США показала сокращение запасов сырой нефти на 7,9 млн барр., тогда как запасы бензинов выросли на 1 млн барр., а запасы дистиллятов - на 3,7 млн барр. Рост запасов бензинов объясняется сокращением поставок на внутренний рынок США - это своеобразное отражение спроса. Так, за минувшую неделю поставки бензинов сократились до 9,3 млн барр./день против 10 млн барр./день", - отмечают аналитики банка. По их мнению, для автомобильного сезона сокращение спроса является достаточно тревожным звонком. "В целом, как мы говорили ранее, считаем нефть уже излишне "перегретой" и не видим факторов для дальнейшего устойчивого роста. На наш взгляд, актуальным выступает диапазон по Brent $70-75/барр.", - заключают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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