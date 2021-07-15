Рубль может укрепиться до 74 руб./$1 в четверг - Sber CIB

Рубль может укрепиться до 74 руб./$1, а котировки нефти стабилизироваться выше $74/барр. в четверг, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Настрой на мировых рынках неопределенный, нефть продолжает дешеветь: в среду котировки Brent упали на $3, данные по товарным запасам углеводородов в США разочаровали рынок. В четверг цены могут стабилизироваться выше $74/барр. - оптимистичный отчет ОПЕК должен поддержать котировки во второй половине дня", - отмечают эксперты инвестбанка.

Доходность рублёвого долга, по мнению аналитиков Sber CIB, может снизиться из-за замедления недельной инфляции в России. Но эти данные надо интерпретировать осторожно - по оценкам ЦБ, значимых признаков замедления темпов роста цен не было.

Рубль может укрепиться до до 74 руб./$1 в четверг, полагают эксперты инвестбанка. По их мнению, общий фон благоприятен для рискованных активов благодаря риторике Джерома Пауэлла.

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