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15 июля 2021 года 10:17
Рубль может укрепиться до 74 руб./$1 в четверг - Sber CIB
Рубль может укрепиться до 74 руб./$1, а котировки нефти стабилизироваться выше $74/барр. в четверг, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Настрой на мировых рынках неопределенный, нефть продолжает дешеветь: в среду котировки Brent упали на $3, данные по товарным запасам углеводородов в США разочаровали рынок. В четверг цены могут стабилизироваться выше $74/барр. - оптимистичный отчет ОПЕК должен поддержать котировки во второй половине дня", - отмечают эксперты инвестбанка. Доходность рублёвого долга, по мнению аналитиков Sber CIB, может снизиться из-за замедления недельной инфляции в России. Но эти данные надо интерпретировать осторожно - по оценкам ЦБ, значимых признаков замедления темпов роста цен не было. Рубль может укрепиться до до 74 руб./$1 в четверг, полагают эксперты инвестбанка. По их мнению, общий фон благоприятен для рискованных активов благодаря риторике Джерома Пауэлла. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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Факторов для дальнейшего устойчивого роста цены нефти нет, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Котировки Brent откатились к $74/барр. по факту новостей о достижении договоренностей между ОАЭ и ОПЕК+. Так, по данным Reuters, для ОАЭ согласовали изменение базового уровня добычи, однако... читать дальше
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Фондовый рынок США закрылся без единой динамики. Рынок акций Японии в минусе, Китай растет на данных о ВВП. Цены на нефть снижаются на новостях от ОПЕК+, Brent - $74,25 за баррель. читать дальше
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.15 июля 2021 года 09:00
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.14 июля 2021 года 19:46
Рубль вечером демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро вслед за их движением на Forex
Москва. 14 июля. Доллар продолжает небольшое снижение, евро перешел к повышению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
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