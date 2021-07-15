Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 15 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой. Инвесторы оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в Конгрессе. Пауэлл представил полугодовой доклад о состоянии экономики США в комитете по финансовым услугам Палаты представителей. Инфляция в США заметно усилилась и, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем ослабнуть, говорится в полугодовом докладе Пауэлла. Связанные с пандемией COVID-19 сложности и ограниченное предложение ряда товаров привели к быстрому росту цен на некоторые виды продукции и услуг, отметил он. Также причиной сильной инфляции является низкая база для сравнения из-за падения цен в прошлом году.

Глава ФРС сказал, что американский ЦБ не приблизился к тому, чтобы вносить изменения в денежно-кредитную политику.

В июне темпы повышения потребительских цен достигли максимума почти за 13 лет на фоне того, как восстановление экономики набирает обороты, отмечает MarketWatch. Индекс CPI подскочил на 5,4% относительно июня прошлого года. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в июне увеличились на 4,5% в годовом выражении - это рекордный подъем с ноября 1991 года.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики, позитивом для китайского рынка стали данные о состоянии экономики страны. Между тем Банк Кореи сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,5% годовых по итогам июльского заседания, как и ожидалось. Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК прибавил 0,6%. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 1,18%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:21 МСК снизился на 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК увеличился на 0,45%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%.

ВВП Китая во втором квартале вырос на 7,9% относительно того же периода прошлого года. Темпы подъема замедлились по сравнению с рекордным скачком на 18,3% в первом квартале. Однако это обусловлено эффектом низкой базы сравнения, поскольку в январе-марте 2020 года было зафиксировано падение экономики на 6,8% из-за начала пандемии COVID-19, а в дальнейшем ситуация начала постепенно улучшаться. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 8,1% в апреле-июне, сообщает Trading Economics. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, оценивали подъем в 7,9%. Во втором квартале экономика увеличилась на 1,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В первом квартале прирост данного показателя составлял 0,6%.

В свою очередь цены на нефть снижаются на торгах в четверг после сообщений о том, что ОАЭ достигли компромисса со странами ОПЕК+, которые предоставят им новую квоту по добыче. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в четверг составила $74,01 за баррель, что на 1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 2,3% - до $74,76 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $72,25 за баррель, что на 1,2% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 2,8% - до $73,13 за баррель.

ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, страна согласовала новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн б/с по сравнению с нынешними 3,17 млн б/с. Теперь ОАЭ поддержат предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил источник. Также скоро должна быть озвучена новая дата встречи представителей стран ОПЕК+. Ранее ОАЭ фактически заблокировали решение об увеличении нефтедобычи с августа, потребовав изменить для себя базу снижения добычи с 3,2 до 3,8 млн б/с в случае продления сделки после апреля 2022 года на весь следующий год. Саудовская Аравия в свою очередь подчеркивала, что решение о продлении сделки одновременно с одобрением увеличения добычи с августа является "базовым, а не второстепенным вопросом".

Трейдеры также анализировали еженедельные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, которые вышли в среду с опозданием на час из-за "технической проблемы". Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,9 млн баррелей - до 437,58 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 1,04 млн баррелей и составили 236,54 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,66 млн баррелей, до 142,35 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 4 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,948 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,466 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 июля снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 719,93 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-28" (+0,34%), "Почта России-001Р-10" (+0,23%) и "ВЭБ.РФ-19" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,49%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,47%) и "ТМК-001P-02" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) 16 июля начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-03 объемом 3 млрд 325,709 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке, потенциальным приобретателем бумаг выступит ВТБ (MOEX: VTBR). По облигациям предусмотрена амортизация. Размер ставки каждого купона равен ключевой ставке ЦБ РФ, действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 2,25%.

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) планирует 20 июля с 11:00 до 15:00 МСК собирать заявки инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 5 млрд рублей. Ориентир по доходности - премия не выше 130 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 4 года. Техразмещение запланировано на неделе с 26 июля.

ООО "Главстрой" 22 июля начнет размещение облигаций серии 001Р-02 объемом 1,5 млрд рублей. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель - СПАО "Ингосстрах" (MOEX: INGS). Срок обращения бумаг - 5 лет. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 9% годовых, объявлена годовая оферта.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 24-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 5,7% годовых. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения выпуска в дату окончания 12-го купонного периода и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.