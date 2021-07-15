Рынок акций РФ в четверг откроется с небольшим снижением - "Алор Брокер"

Рынок акций РФ в четверг откроется с небольшим снижением, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Внешнюю ситуацию можно назвать слабо негативной: на 0,1% снижаются американские фьючерсы, 0,8% теряет нефть, но при этом подрастают металлы. Так что открытие нас ждет недалеко от вчерашних уровней, быть может, небольшим снижением. А дальше мы будем ориентироваться на внешний фон, где важное значение играет нефть. Трейдеры ждут новых сообщений с полей переговоров с ОАЭ, и по мере появления новостей движения котировок могут быть резкими и сильными. Пока же нефть продолжит получать поддержку от вчерашних данных по запасам в США: показатель снизился на 7,9 млн баррелей при ожиданиях сокращения на 4,4 млн", - пишет Антонов.

По мнению аналитика, нынешнюю "болтанку" нефти можно расценивать как снятие технической перекупленности после сильного ралли и перед штурмом отметки $80 за баррель.

Фиксацией краткосрочной спекулятивной прибыли, на взгляд эксперта, можно объяснить и "покрасневшие" в среду бумаги черных металлургов. "Среднесрочно их стоит продолжать держать в портфелях. Спекулятивно также можно попробовать подкупить "Северсталь" и "НЛМК" при первых признаках их роста". - рекомендует Антонов.

"Удручает Сбербанк, который опустился до 300 рублей. Бумага будет одним из бенефициаров грядущего повышения ключевой ставки. Но нужна какая-то хорошая новость, чтобы рынок вновь вспомнил про такого сильного эмитента, и погнал котировки в сторону 317 руб. При развороте Сбера вверх к движению стоит присоединяться и спекулятивно, и среднесрочно", - отмечет аналитик инвесткомпании.

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