ЦБ РФ может повысить ставку более чем на 50 п.п. на заседании 23 июля - BCS Express

ЦБ РФ может повысить ставку более чем на 50 п.п. на заседании 23 июля, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Инфляция в России начала тормозить, - констатирует аналитик. - Согласно оценкам Росстата, недельная инфляция сократилась до 0,06%, а годовой показатель снизился с 6,60% до 6,55%. Пока это лишь разовое замедление. В обзоре аналитиков Банка России вчера как раз отмечалось, что на потребительском рынке и в промышленности пока по-прежнему отсутствуют признаки ослабления инфляционного давления. В связи с этим можно предположить, что регулятор на заседании 23 июля примет решение повысить ставку более чем на 50 п.п.".

По мнению эксперта, среди прочих будет рассматриваться и шаг в 100 п.п. С одной стороны, повышение ключевой ставки с 5,5% до 6,5% может в моменте вызвать негативную реакцию на долговом рынке. Однако, на взгляд Карпунина, доходности ОФЗ во многом уже заложили подобный сценарий.

"Повышение ставки на 100 п.п. позволило бы снять неопределенность по поводу того, будет ли ЦБ и дальше ужесточать денежно-кредитную политику или же наконец цикл приостановится. В таком случае появилась бы возможность входить в долговые бумаги с дюрацией более 5 лет, не боясь значительной просадки котировок на горизонте ближайших кварталов", - полагает эксперт инвесткомпаии.

Рубль, по его мнению, в сложившихся условиях выглядит привлекательно, учитывая дифференциал по реальным процентным ставкам (учитывают инфляцию) в сравнении с долларом или евро. "На горизонте до конца года по-прежнему сохраняются шансы на спуск курса USD/RUB в сторону 70-72 руб./$1. Причем такой расклад может реализоваться, даже если нефть Brent откатится с текущих $74 до $65-70/барр.", - прогнозирует Карпунин.

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