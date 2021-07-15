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15 июля 2021 года 09:16

Brent - $74,25 за баррель

Фондовый рынок США закрылся без единой динамики. Рынок акций Японии в минусе, Китай растет на данных о ВВП. Цены на нефть снижаются на новостях от ОПЕК+, Brent - $74,25 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой.

Инвесторы оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Конгрессе. Пауэлл представил полугодовой доклад о состоянии экономики США в комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

Инфляция в США заметно усилилась и, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем ослабнуть, говорится в полугодовом докладе Пауэлла.

Связанные с пандемией COVID-19 сложности и ограниченное предложение ряда товаров привели к быстрому росту цен на некоторые виды продукции и услуг, отметил он. Также причиной сильной инфляции является низкая база для сравнения из-за падения цен в прошлом году.

В июне темпы повышения потребительских цен достигли максимума почти за 13 лет на фоне того, как восстановление экономики набирает обороты, отмечает MarketWatch. Индекс CPI подскочил на 5,4% относительно июня прошлого года. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в июне увеличились на 4,5% в годовом выражении - это рекордный подъем с ноября 1991 года.

ФРС опустила базовую ставку до 0-0,25% годовых в марте 2021 года и обещает удерживать ее на текущем уровне, пока инфляция не закрепится на уровне 2%, а ситуация на рынке труда не будет соответствовать понятию о "полной занятости".

Глава ФРС сказал, что американский ЦБ не приблизился к тому, чтобы вносить изменения в денежно-кредитную политику.

В центре внимания инвесторов также находится сезон отчетности за второй квартал.

На этой неделе о квартальных результатах отчитаются в совокупности 23 компании, акции которых входят в индекс S&P 500. Ожидается, что прибыль компаний в целом увеличилась на 64% в годовом выражении в минувшем квартале, согласно FactSet.

Акции Bank of America Corp. (SPB: BAC) подешевели на 2,5%. Один из крупнейших банков США во втором квартале почти утроил чистую прибыль, при этом показатель оказался лучше прогнозов рынка, но выручка не оправдала ожиданий.

Цена бумаг Citigroup Inc. (SPB: C) уменьшилась на 0,3%. Американский банк во втором квартале 2021 года увеличил чистую прибыль почти в шесть раз, показатель оказался выше ожиданий аналитиков.

Котировки акций Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) выросли на 4%. Один из крупнейших американских банков во втором квартале вернулся на прибыльный уровень, в том числе благодаря роспуску резервов в объеме $1,6 млрд.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) прибавили в цене 2,4%, при этом в определенный момент торгов они достигли рекордного максимума. Технологический гигант просит поставщиков произвести до 90 млн iPhone нового поколения в текущем году, что существенно выше по сравнению с объемом поставок в 2020 году, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Бумаги L Brands Inc. (SPB: LB) подорожали на 1,4%. Компания, владеющая брендами Victoria's Secret и Bath & Body Works, улучшила прогноз прибыли на второй финансовый квартал (май-июль). Теперь она планирует получить прибыль в диапазоне $1,2-1,3 в расчете на акцию по сравнению с ранее ожидавшимися $0,8-1, сообщается в пресс-релизе.

Цена акций BlackRock (SPB: BLK) Inc. уменьшилась на 3,1%. Инвесткомпания, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2021 года на 14%, выручку - на 32% на фоне сохранения высокого интереса инвесторов к финансовым рынкам и продуктам компании.

Акции Delta Air Lines (SPB: DAL) подешевели на 1,6%. Одна из крупнейших в США авиакомпаний сократила выручку во втором квартале на 43% по сравнению с результатами за тот же период допандемийного 2019 года, что оказалось лучше ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 44,44 пункта (0,13%) и составил 34933,23пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 5,09 пункта (0,12%) поднявшись до 4374,30 пункта.

Nasdaq Composite потерял 32,70 пункта (0,22%) и составил 14644,95 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики, позитивом для китайского рынка стали данные о состоянии экономики страны.

Между тем Банк Кореи сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,5% годовых по итогам июльского заседания, как и ожидалось.

ВВП Китая во втором квартале вырос на 7,9% относительно того же периода прошлого года. Темпы подъема замедлились по сравнению с рекордным скачком на 18,3% в первом квартале. Однако это обусловлено эффектом низкой базы сравнения, поскольку в январе-марте 2020 года было зафиксировано падение экономики на 6,8% из-за начала пандемии COVID-19, а в дальнейшем ситуация начала постепенно улучшаться.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 8,1% в апреле-июне, сообщает Trading Economics. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, оценивали подъем в 7,9%.

Во втором квартале экономика увеличилась на 1,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В первом квартале прирост данного показателя составлял 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК увеличился на 0,45%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%.

В том числе значительное повышение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки девелопера Country Garden (+4,7%), страховщика Ping An Insurance (+3,8%), банков China Construction Bank Corp. (+3,3%) и Industrial & Commercial Bank of China (+2,7%), онлайн-ритейлера Alibaba Group (+3,3%), интернет-гиганта Tencent Holdings (+2,6%).

Между тем дешевеют акции производителя электромобилей BYD (-3,8%), пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. APAC (-1,8%) и автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. (-1,6%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 МСК опустился на 1,2%.

В том числе существенно снижаются котировки акций Nikon Corp. (-6%), Kyowa Kirin Co. (-4,3%) и Japan Exchange Group Inc. (-4,2%).

Также дешевеют акции инвестиционно-технологической SoftBank Group (-1,3%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-1,4%), производителя потребительской электроники Sony (-1,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК прибавил 0,6%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,8%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:21 МСК снизился на 0,2%.

Наиболее значительно опустилась цена бумаг производителя медицинского оборудования Polynovo Ltd. - на 8,7%.

Между тем котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросли на 1,2% и 2% соответственно.

Безработица в Австралии в июне упала до минимальных за десятилетие 4,9% по сравнению с 5,1% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 5%, по данным Trading Economics.

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в четверг после сообщений о том, что ОАЭ достигли компромисса со странами ОПЕК+, которые предоставят им новую квоту по добыче.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в четверг составляет $74,25 за баррель, что на $0,51 (0,68%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,73 (2,3%) - до $74,76 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,56 за баррель, что на $0,57 (0,78%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,12 (2,8%) - до $73,13 за баррель.

ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, страна согласовала новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн б/с по сравнению с нынешними 3,17 млн б/с.

Теперь ОАЭ поддержат предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил источник.

Также скоро должна быть озвучена новая дата встречи представителей стран ОПЕК+.

Если стороны смогут договориться, то "страхи по поводу полномасштабной борьбы" за долю нефтяного рынка исчезнут, отмечает старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн, которого цитирует MarketWatch. В условиях отсутствия компромисса участники рынка опасались развала сделки, который привел бы к тому, что ОАЭ и другие участники ОПЕК+ перестанут соблюдать ограничения на добычу.

Как сообщалось, ОАЭ фактически заблокировали решение об увеличении нефтедобычи с августа, потребовав изменить для себя базу снижения добычи с 3,2 до 3,8 млн б/с в случае продления сделки после апреля 2022 года на весь следующий год. Саудовская Аравия в свою очередь подчеркивала, что решение о продлении сделки одновременно с одобрением увеличения добычи с августа является "базовым, а не второстепенным вопросом".

По словам Флинна, даже если ОАЭ будет позволено нарастить добычу, то рост предложения на мировом рынке все равно окажется минимальным, учитывая текущий уровень спроса.

Тем временем трейдеры также анализировали еженедельные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, которые вышли в среду с опозданием на час из-за "технической проблемы".

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,9 млн баррелей - до 437,58 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 1,04 млн баррелей и составили 236,54 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,66 млн баррелей, до 142,35 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 4 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Снижение запасов нефти было отмечено по итогам восьмой недели подряд, что стало самым длительным периодом их непрерывного падения с января 2018 года.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение запасов сырья в США за минувшую неделю на 4,08 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение на 4,33 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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