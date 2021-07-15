BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Activision Blizzard с целью $100

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Activision Blizzard Inc. от уровня $93 с целью $100 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Предлагаем рассмотреть идею в акциях Activision Blizzard Inc. от уровня $93 с целью $100 на срок до 2 месяцев. Потенциальная доходность - 7,5%.Отталкиваемся от технической картины, а именно нахождения бумаг в боковике. Ограничиваем убытки стоп-лимитом на уровне $89. Стоит отметить, что закрывать позиции по стоп-заявке будем только в том случае, если цена устойчиво закрепится ниже $89, обычный небольшой пробой считаться не будет", - указывает аналитик BCS Express Павел Гаврилов.

Среди факторов в поддержку покупок бумаги эксперт указывает следующие:

- Пандемия усилила спрос на компьютерные, консольные и мобильные игры. Компания работает на всех этих платформах и занимается выпуском новых проектов и перевыпуском старых. Особенно перспективно выглядит рынок мобильный рынок, куда компания планирует перевести практически все свои франшизы.

- Рынок мобильных игр остается самым крупным. Ожидается, что он продолжит расти в этом и следующих годах. А вот игры для ПК и консолей могут сдать позиции в 2021г и восстановиться лишь в следующем году.

- У компании в рукаве прямо сейчас есть очень популярные рабочие проекты - например, различные серии игр Call of Duty.

- Activision имеет положительный денежный поток, сильный баланс со значительными денежными средствами и стабильной прибылью.

- Уолл-стрит также ожидает сильных результатов от компании. 25 из 34 рекомендаций на покупку, 3 - держать и ни одной на продажу. Средний таргет - $116,2, а варьируется он в рамках $85-145,3.

- С технической стороны боковик длится уже длительное время. Сейчас акции активно тестируют 21-дневную скользящую среднюю. Ее преодоление открывает возможности для роста в краткосрочной перспективе.

- В начале августа компания опубликует финансовый отчет за II кв. 2021г. Ближе к этой дате покупатели могут активизироваться, так как ожидаются весьма сильные результаты и информация по проектам компании.

Отмечает Гаврилов и возможные риски инвестирования:

- Пока существенных драйверов роста нет, с технической стороны не исключен спуск под нижнюю границу боковика - под $89. Если он окажется не ложным, то снижение может ускориться.

- Хотя бумаги и могут проявить устойчивость при снижении рынка США, риски общей коррекции все же присутствуют, что связано с ростом инфляции.

- Появление триггеров к сокращению активных пользователей из-за снижающегося влияния пандемии, то есть снижение спроса на игры и замена их на другие развлечения.

- Кризис полупроводников создает давление на производителей видеокарт, чипов и консолей, что потенциально негативно влияет на продажи игр.

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