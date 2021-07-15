15 июля 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: рынок акций РФ откроется в четверг с умеренным понижением
Аналитики прогнозируют в четверг умеренно-негативное начало торгов на российском рынке акций.
BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон в четверг с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent в минусе на 0,9% и находится в районе $74,1. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет ниже уровня закрытия среды. В черверг возможна попытка спуска ниже 3800п".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешнюю ситуацию можно назвать слабо негативной: на 0,1% снижаются американские фьючерсы, 0,8% теряет нефть, но при этом подрастают металлы. Так что открытие нас ждет недалеко от вчерашних уровней, быть может, небольшим снижением. А дальше мы будем ориентироваться на внешний фон, где важное значение играет нефть".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3820-3830 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3810, 3800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3850, 3860 п. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Консервативный настрой, вновь преобладающий на товарных рынках, а также дефицит внутренних идей в условиях завершающегося дивидендного сезона заставляют ожидать сохранения давления на ключевые "голубые фишки". Мы полагаем, что индекс Мосбиржи в четверг останется в 3800-3850 пунктов, не исключаем отката к его нижней границе в отсутствие позитивных внешних сигналов. Из внутренних новостей отметим публикацию "Детским миром" операционных результатов за 2К21 и заседание Совета директоров "РусАла", который обсудит промежуточные дивиденды".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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15 июля 2021 года 10:36
Факторов для дальнейшего устойчивого роста цены нефти нет, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).
"Котировки Brent откатились к $74/барр. по факту новостей о достижении договоренностей между ОАЭ и ОПЕК+. Так, по данным Reuters, для ОАЭ согласовали изменение базового уровня добычи, однако... читать дальше
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15 июля 2021 года 10:17
Рубль может укрепиться до 74 руб./$1, а котировки нефти стабилизироваться выше $74/барр. в четверг, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
"Настрой на мировых рынках неопределенный, нефть продолжает дешеветь: в среду котировки Brent упали на $3, данные по товарным запасам углеводородов в... читать дальше
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15 июля 2021 года 10:00
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут ФРС, ОПЕК+ и макроэкономические публикации:
- "Детский мир" опубликует операционные показатели за 2К21.
- В России ожидаются данные по золотовалютным резервам.
- В США выйдут... читать дальше
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15 июля 2021 года 09:57
Москва. 15 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики. читать дальше
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15 июля 2021 года 09:51
Рынок акций РФ в четверг откроется с небольшим снижением, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.
"Внешнюю ситуацию можно назвать слабо негативной: на 0,1% снижаются американские фьючерсы, 0,8% теряет нефть, но при этом подрастают металлы. Так что открытие нас ждет недалеко от... читать дальше
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15 июля 2021 года 09:41
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник снижением на 0,1-0,3%, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3820-3830 п. В качестве ближайших поддержек для него... читать дальше
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15 июля 2021 года 09:31
ЦБ РФ может повысить ставку более чем на 50 п.п. на заседании 23 июля, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.
"Инфляция в России начала тормозить, - констатирует аналитик. - Согласно оценкам Росстата, недельная инфляция сократилась до 0,06%, а годовой показатель снизился с 6,60% до 6,55%.... читать дальше
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15 июля 2021 года 09:16
Фондовый рынок США закрылся без единой динамики. Рынок акций Японии в минусе, Китай растет на данных о ВВП. Цены на нефть снижаются на новостях от ОПЕК+, Brent - $74,25 за баррель. читать дальше
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15 июля 2021 года 09:16
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Activision Blizzard Inc. от уровня $93 с целью $100 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Предлагаем рассмотреть идею в акциях Activision Blizzard Inc. от уровня $93 с целью $100 на срок до 2... читать дальше
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15 июля 2021 года 09:00
Старт торгов индекса Мосбиржи в четверг пройдет с умеренным понижением, говорится в комментарии BCS Express.
"Внешний фон в четверг с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки торгуются на отрицательной... читать дальше
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15 июля 2021 года 08:30
Москва. 15 июля. Доллар США и евро незначительно подрастают на "Московской бирже" в четверг утром, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за нефтяными котировками. читать дальше
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14 июля 2021 года 19:46
Москва. 14 июля. Доллар продолжает небольшое снижение, евро перешел к повышению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
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14 июля 2021 года 19:25
Москва. 14 июля. Рынок акций РФ в среду завершил основные торги откатом в район 3830 пунктов по индексу Мосбиржи (уровень конца июня) во главе с бумагами "Газпрома" после отсечки дивидендов концерна, попытки отскока вслед за нефтью на новостях от ОПЕК+ не увенчались успехом из-за опасений в отношении ужесточения монетарной политики Федрезерва США из-за растущей инфляции. читать дальше
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14 июля 2021 года 18:57
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.
Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 15 июля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:
- ВВП Китая во 2-м квартале, розничные продажи и промышленное производство... читать дальше
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14 июля 2021 года 18:43
Москва. 14 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду практически не изменились на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок. При этом "короткие" и среднесрочные американские казначейские обязательства (US Treasuries) также продемонстрировали боковую динамику, в то время как "длинные" бумаги умеренно подросли в цене после публикации речи главы ФРС США перед Конгрессом. читать дальше
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