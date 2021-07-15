Утренние прогнозы: рынок акций РФ откроется в четверг с умеренным понижением

Аналитики прогнозируют в четверг умеренно-негативное начало торгов на российском рынке акций.

BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон в четверг с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent в минусе на 0,9% и находится в районе $74,1. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет ниже уровня закрытия среды. В черверг возможна попытка спуска ниже 3800п".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешнюю ситуацию можно назвать слабо негативной: на 0,1% снижаются американские фьючерсы, 0,8% теряет нефть, но при этом подрастают металлы. Так что открытие нас ждет недалеко от вчерашних уровней, быть может, небольшим снижением. А дальше мы будем ориентироваться на внешний фон, где важное значение играет нефть".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3820-3830 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3810, 3800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3850, 3860 п. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Консервативный настрой, вновь преобладающий на товарных рынках, а также дефицит внутренних идей в условиях завершающегося дивидендного сезона заставляют ожидать сохранения давления на ключевые "голубые фишки". Мы полагаем, что индекс Мосбиржи в четверг останется в 3800-3850 пунктов, не исключаем отката к его нижней границе в отсутствие позитивных внешних сигналов. Из внутренних новостей отметим публикацию "Детским миром" операционных результатов за 2К21 и заседание Совета директоров "РусАла", который обсудит промежуточные дивиденды".