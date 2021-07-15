Рубль в четверг утром незначительно снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 15 июля. Доллар США и евро незначительно подрастают на "Московской бирже" в четверг утром, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за нефтяными котировками.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,11-74,2 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,1725 руб./$1 (+9,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 87,7575 руб./EUR1 (+8,5 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 9,19 коп. к уровню закрытия 14 июля, до 80,29 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,89 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 36,58 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно слабеет к доллару и евро на старте торгов 15 июля под влиянием нефтяных котировок и снижения аппетита инвесторов к риску.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, который предоставит им новую квоту по добыче. По их данным, ОАЭ согласовали новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с нынешними 3,17 млн б/с. Теперь страна поддержит предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил источник.

Вместе с тем, инвесторы ожидают сегодняшнего выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,22 за баррель, что на 0,72% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $72,55 за баррель, что на 0,79% ниже уровня на закрытие рынка 14 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,95%, китайский CSI300 прибавляет 0,45%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,06%.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой. Инвесторы оценивали полугодовой доклад о состоянии экономики США, представленный главой ФРС США Джеромом Пауэллом в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США.

Инфляция в США заметно усилилась и, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем ослабнуть, говорится в полугодовом докладе Пауэлла. Глава ФРС сказал, что американский ЦБ не приблизился к тому, чтобы вносить изменения в денежно-кредитную политику.

В центре внимания инвесторов также находится сезон отчетности за второй квартал.