.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро вслед за их движением на Forex
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году до 3,8%
Минэкономразвития повысило прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9% до 3,8% на фоне улучшения динамики потребительского и инвестиционного спроса, оборота розницы, платных услуг. В то же время ведомство повысило прогноз по инфляции до 5%
 
Пик годовой инфляции, вероятно, еще впереди - аналитики ЦБ
Инфляционное давление остается на повышенном уровне и не показывает тенденции к ослаблению, пик годового показателя индекса потребительских цен, вероятно, еще впереди, полагают аналитики Банка России. По данным Росстата, в годовом выражении...
 
Минэкономразвития против продажи единственного жилья банками за долги
В Минэкономразвития раскритиковали законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обращения взыскания на роскошное жилое помещение". Соответствующий отзыв замглавы ведомства Илья Торосов направил в Минюст, пишут...
 
Банки начали переманивать клиентов МФО
Все больше крупных банков предлагают своим клиентам так называемые займы до зарплаты (до 30 тыс. руб., сроком на месяц), показал опрос, проведенный "Коммерсантом". В большинстве случаев такие продукты рассчитаны на зарплатных клиентов. Такие проекты...
 
14 июля 2021 года 19:46

Рубль вечером демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро вслед за их движением на Forex

Москва. 14 июля. Доллар продолжает небольшое снижение, евро перешел к повышению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 74,17 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,73 руб./EUR1, подорожав на 20,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,2 копейки - до 80,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на вечерних торгах вслед за их движением на глобальном рынке. Доллар растерял часть позиций на Forex, в том числе, к евро, так как инвесторы все больше убеждаются, что Федеральная резервная система (ФРС) США в ближайшее время не будет спешить с изменениями своей политики.

Глава ФРС Джером Пауэлл выступает в среду в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США с полугодовым докладом о состоянии американской экономики. При этом в подготовленной к выступлению речи Пауэлла говорится, что американский ЦБ не приблизился к тому, чтобы вносить изменения в денежно-кредитную политику.

Доклад, который был обнародован в минувшую пятницу, показал, что руководство американского ЦБ обеспокоено изменением условий на рынке труда США. Федрезерв отметил риск того, что пандемия будет иметь "долгосрочные последствия для структуры рынка труда", в том числе в связи с тем, что она ускорила введение новых технологий.

В июне темпы повышения потребительских цен достигли максимума почти за 13 лет на фоне того, как восстановление экономики набирает обороты, отмечает MarketWatch. Индекс CPI подскочил на 5,4% относительно июня прошлого года. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в июне увеличились на 4,5% в годовом выражении - это рекордный подъем с ноября 1991 года.

На следующий день, в четверг, 15 июля, Пауэлл выступит в банковском комитете Сената.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в среду, несмотря на данные Минэнерго США о снижении запасов. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,9 млн баррелей - до 437,58 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 4 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Снижение запасов нефти было отмечено по итогам восьмой недели подряд, что стало самым длительным периодом их непрерывного падения с января 2018 года.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $75,34 за баррель, что на 1,5% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,8 за баррель, что на 1,93% ниже итогового значения предыдущей сессии.

ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, который предоставит им новую квоту по добыче, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, ОАЭ согласовали новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с нынешними 3,17 млн б/с.

Теперь страна поддержит предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил источник. Также скоро должна быть озвучена новая дата встречи представителей стран ОПЕК+.

Как сообщалось, ОАЭ фактически заблокировали решение об увеличении нефтедобычи с августа, потребовав изменить для себя базу снижения добычи с 3,2 до 3,8 млн б/с в случае продления сделки после апреля 2022 года на весь следующий год.

Саудовская Аравия в свою очередь подчеркивала, что решение о продлении сделки одновременно с одобрением увеличения добычи с августа является "базовым, а не второстепенным вопросом".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, несмотря на продолжающие оставаться высокими цены на нефть, российская валюта пока не может преодолеть отметку 74 за доллар и двинуться в сторону 72-73 руб./$1, так как часть инвесторов пока воздерживается от покупки рисковых активов из-за распространения дельта-штамма COVID-19 в мире, кто-то же ждет решения ЦБ РФ по ставке. "При этом сегодня одной неопределенностью, влияющей на российскую валюту, стало меньше. ОАЭ пришли к предварительному соглашению по сделке в рамках ОПЕК+, где им будет установлен новый базовый уровень по добыче - 3,65 млн баррелей нефти в сутки. Соглашение должно быть одобрено всеми участниками, и картель должен в скором времени объявить дату встречи. На наш взгляд, соглашение будет одобрено", - отмечает Голубов.

"Рубль и другие валюты EM преимущественно укрепляются в среду. Рост цен на нефть последних дней позитивен для рубля, поддержкой выступит и начало налогового периода. На этом фоне пара "доллар-рубль" может попробовать вновь опуститься ниже 74 руб./$1, если заявления главы ФРС Джерома Пауэлла останутся "голубиными", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 июля на 6,47 копейки, до 74,1236 руб./$1, и уменьшил курс евро на 39,03 копейки, до 87,3917 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду всего на 0,15 копейки по отношению ко вторнику и составил 74,1107 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 2,38 копейки и составил 74,1218 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 384,667 млн, из которых $578,849 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 805,818 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 31,91 копейки, до 87,4362 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 22,92 копейки и составил 87,5031 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR461,142 млн, из которых EUR152,433 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR308,709 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов поднялись в среду по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 5,86% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысились на 3 б.п. - до 5,96% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца подросли также на 3 б.п. - до 6,18% и 6,76% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 4 б.п. - до 6,87% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 июля 2021 года 19:25
Рынок акций РФ откатился к 3830п по индексу Мосбиржи во главе с Газпромом после отсечки
Москва. 14 июля. Рынок акций РФ в среду завершил основные торги откатом в район 3830 пунктов по индексу Мосбиржи (уровень конца июня) во главе с бумагами "Газпрома" после отсечки дивидендов концерна, попытки отскока вслед за нефтью на новостях от ОПЕК+ не увенчались успехом из-за опасений в отношении ужесточения монетарной политики Федрезерва США из-за растущей инфляции.    читать дальше
.
14 июля 2021 года 18:57
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 15 июля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - ВВП Китая во 2-м квартале, розничные продажи и промышленное производство...    читать дальше
.
14 июля 2021 года 18:43
Цены евробондов РФ в среду практически не изменились на фоне неоднозначных внешних факторов
Москва. 14 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду практически не изменились на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок. При этом "короткие" и среднесрочные американские казначейские обязательства (US Treasuries) также продемонстрировали боковую динамику, в то время как "длинные" бумаги умеренно подросли в цене после публикации речи главы ФРС США перед Конгрессом.    читать дальше
.
14 июля 2021 года 17:40
"Финам" рекомендует держать акции UnitedHealth с целью $439,25
"Финам" рекомендует держать акции UnitedHealth Group с прогнозной ценой $439,25 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "UnitedHealth не удастся показать положительный прирост г/г EBITDA и...    читать дальше
.
14 июля 2021 года 17:12
"Финам" рекомендует держать акции JPMorgan с целью $171,8
"Финам" рекомендует держать акции JPMorgan с целевой ценой на конец 2021г на уровне $171,8 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. JPMorgan, крупнейший банк США по величине активов, представил, на взгляд аналитиков инвесткомпании, неоднозначные финансовые результаты за II кв. 2021г....    читать дальше
.
14 июля 2021 года 16:41
Среднесрочный потенциал акций Citigroup остается одним из самых высоких в отрасли - BCS Express
Среднесрочный потенциал акций Citigroup остается одним из самых высоких в отрасли, отмечается в комментарии BCS Express. Американский банк Citigroup Inc. успешно отчитался за квартал, показав рост прибыли на акцию до $2,85 против $0,5 годом ранее, то есть почти в шесть раз. Консенсус-прогнозы...    читать дальше
.
14 июля 2021 года 16:07
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют обратить внимание на акции Taiwan Semiconductor
ТБ Мои Инвестиции" рекомендуют обратить внимание на акции производителя микрочипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Эксперты отметили в своем аудиоподкасте следующие важные факторы в пользу покупки бумаги: - TSMC представлена почти во всех сегментах полупроводниковой промышленности. -...    читать дальше
.
14 июля 2021 года 15:45
Вероятно укрепление рубля до 72-73 руб./$1 в 4К21 - Банк "Открытие"
Снижение политических рисков на фоне высоких ставок должно выступить фактором укрепления рубля до 72-73 руб./$1 в конце года, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Несмотря на рост нефтяных цен, российская валюта остается под...    читать дальше
.
14 июля 2021 года 15:40
Рубль днем укрепляется к доллару и евро в ожидании выступления Пауэлла
Москва. 14 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине в ожидании выступлений главы председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг.    читать дальше
.
14 июля 2021 года 15:16
Цена золота может проверить на прочность уровень $1800 за унцию - Sber CIB
Цена золота может проверить на прочность уровень поддержки $1800 за тройскую унцию, полагает аналитик Sber CIB Андрей Чернышев. Эксперт напоминает, что во вторник на рынке золота наблюдался боковой тренд - цены завершили день вблизи уровня открытия, т. е. около отметки $1805 за унцию. При этом по...    читать дальше
.
14 июля 2021 года 14:50
Акции российских продуктовых ритейлеров по-прежнему выглядят дешево - Sber CIB
Бумаги "Магнита" и X5 Retail Group по-прежнему выглядят дешево, полагают аналитики Sber CIB. "Обе компании торгуются со средним коэффициентом "стоимость предприятия/EBITDA на 2021 год" на уровне 6x, что предполагает дисконт более 40% к аналогам как с развитых, так и развивающихся рынков. Мы...    читать дальше
.
14 июля 2021 года 14:31
Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4340-4400 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4340-4400 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового...    читать дальше
.
14 июля 2021 года 14:08
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Citigroup с целью $92
Финам" открыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. с целью $92 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 34%, стоп-приказ: $62, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты напоминают, что в среду, 14 июля,...    читать дальше
.
14 июля 2021 года 13:35
Рубль может повторно протестировать уровень 74 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль может повторно протестировать уровень 74 руб./$1, если заявления главы ФРС Джерома Пауэлла останутся "голубиными", полагают эксперты банка "Санкт-Петербург". "Курс доллар/рубль во вторник утром опускался ниже 74 руб./$1, но по итогам дня он изменился незначительно. В среду курс снижается на...    читать дальше
.
14 июля 2021 года 13:05
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги РусАла с целью 57,5 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "РусАла" с целью 57,5 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,4%, стоп-приказ: 47 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что "РусАл"...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.