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14 июля 2021 года 18:57

Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 15 июля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- ВВП Китая во 2-м квартале, розничные продажи и промышленное производство Китая в июне (05:00 МСК);

- уровень безработицы Великобритании в мае (09:00 МСК);

- ежемесячный отчет ОПЕК (15:00 МСК);

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июле (15:30 МСК);

- промышленное производство США в июне (16:15 МСК);

- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (16:30 МСК);

- операционные результаты "Детского мира" за 2К21г;

- акции "ГАЗа", "Транснефти" последний день торгуются с дивидендами за 2020г;

- заседание совета директоров "РУСАЛа" и возможная рекомендация по дивидендам;

- квартальные результаты Morgan Stanley.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


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