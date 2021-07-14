Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 15 июля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- ВВП Китая во 2-м квартале, розничные продажи и промышленное производство Китая в июне (05:00 МСК);

- уровень безработицы Великобритании в мае (09:00 МСК);

- ежемесячный отчет ОПЕК (15:00 МСК);

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июле (15:30 МСК);

- промышленное производство США в июне (16:15 МСК);

- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (16:30 МСК);

- операционные результаты "Детского мира" за 2К21г;

- акции "ГАЗа", "Транснефти" последний день торгуются с дивидендами за 2020г;

- заседание совета директоров "РУСАЛа" и возможная рекомендация по дивидендам;

- квартальные результаты Morgan Stanley.

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