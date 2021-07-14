Цены евробондов РФ в среду практически не изменились на фоне неоднозначных внешних факторов

Москва. 14 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду практически не изменились на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок. При этом "короткие" и среднесрочные американские казначейские обязательства (US Treasuries) также продемонстрировали боковую динамику, в то время как "длинные" бумаги умеренно подросли в цене после публикации речи главы ФРС США перед Конгрессом.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 13 июля и составила 115,19% от номинала, что соответствует доходности 1,58% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 100,65% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 0,05% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 2 пункта, до 153 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились на 9 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 134,68% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта, до 3,59% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 7 базисных пунктов - до 129,69% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,58% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене по отношению к вторнику всего на 1,5 базисного пункта - до 113,83% от номинала, что соответствует доходности 1,77% годовых (без изменений к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 108,75% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 0,79% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 9 базисных пунктов - до 126,75% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,65% годовых), новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене на 1 базисный пункт, до 112,055% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 2,08% годовых).

"Сегодня мы наблюдаем некоторый рост интереса глобальных инвесторов к еврооблигациям развивающихся стран, который привел к снижению процентных ставок десятилетних бумаг на 3-5 базисных пунктов. При этом доходность десятилетних US Treasuries снизилась на 2 базисных пункта, до 1,4% годовых. Основным позитивным фактором для мировых долговых рынков стала речь председателя ФРС США Джерома Пауэлла, в которой он в очередной раз отметил, что текущий всплеск инфляции, скорее всего, носит временный характер и что рынок труда пока еще далек от полного восстановления. Таким образом, все это говорит о сохранении стимулирующих программ Федрезерва еще на какое-то время. Кроме того, можно отметить умеренно позитивный старт периода корпоративной отчетности в США, который традиционно открыли американские банки. На этом фоне российские еврооблигации демонстрируют консолидацию, в частности доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году не изменилась за день и составила 2,51% годовых. Отчасти этому способствует нейтральная динамика мировых цен на нефть", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.

Инвесторы ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Конгрессе. Пауэлл представит полугодовой доклад о состоянии экономики США в комитете по финансовым услугам Палаты представителей. При этом в подготовленной к выступлению речи Пауэлла говорится, что американский ЦБ не приблизился к тому, чтобы вносить изменения в денежно-кредитную политику. Это способствовало подъему американских фондовых индексов и росту спроса на долговые обязательства США.