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14 июля 2021 года 17:12
"Финам" рекомендует держать акции JPMorgan с целью $171,8
"Финам" рекомендует держать акции JPMorgan с целевой ценой на конец 2021г на уровне $171,8 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. JPMorgan, крупнейший банк США по величине активов, представил, на взгляд аналитиков инвесткомпании, неоднозначные финансовые результаты за II кв. 2021г. Чистая прибыль кредитора в апреле-июне взлетела в 2,5 раза в годовом выражении до $11,9 млрд, или $3,78 на акцию, и уверенно превзошла среднюю оценку аналитиков Уолл-стрит на уровне $3,10 на бумагу. В то же время квартальная выручка банка сократилась на 7,2% в годовом выражении, до $31,4 млрд, хотя и превысила консенсус-прогноз на уровне $30 млрд. Чистый процентный доход уменьшился на 8% до $12,9 млрд на фоне снижения показателя чистой процентной маржи (на 37 базисных пунктов до 1,62%), при умеренном увеличении объемов кредитования. "Мы достаточно оптимистично оцениваем дальнейшие перспективы JPMorgan, ожидая, что банк, вместе со всем сектором в целом, продолжит выигрывать от улучшения экономической ситуации в США и мире, несмотря на определенные сложности, связанные с быстрым распространением новых штаммов коронавируса. Согласно последней оценке МВФ, американский ВВП в этом году вырастет на 6,4% после падения на 3,5% в 2020 г., причем уже во второй половине года экономическая активность в стране должна выйти на докризисный уровень", - пишет аналитик "Финама" Игорь Додонов. Эксперт отметил также, что в последние месяцы в США фиксируется заметный разгон инфляции, и на этом фоне в ФРС уже начали обсуждать возможность постепенного сворачивания стимулов и нормализации денежно-кредитной политики - об этом на пресс-конференции по итогам июньского заседания регулятора заявил его глава Джером Пауэлл. Хотя он и отметил, что время такого шага остается неопределенным. Если инфляционное давление продолжит нарастать, нельзя исключать, что Федрезерв будет вынужден приступить к повышению ключевой ставки раньше, чем прогнозируется, и это окажет благотворное влияние на финансовый сектор. "Мы рассчитываем, что JPMorgan станет одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности в США, учитывая сильные позиции банка во всех основных сегментах. При этом благодаря улучшению ситуации в экономике следует ожидать дальнейшего высвобождения резервов на возможные потери по кредитам, что окажет дополнительную поддержку показателям прибыли. Акции JPMorgan, на наш взгляд, справедливо оцениваются рынком в данный момент. Мы подтверждаем целевую цену бумаг банка на конец текущего года на уровне $171,8, а также рекомендацию "держать" для них", - заключает Додонов. JPMorgan Chase & Co. - один из ведущих международных финансовых холдингов, со штаб-квартирой в Нью-Йорке и операциями по всему миру. JPMorgan является крупнейшим банком в США по величине активов, а также мировым лидером на рынке инвестбанковских услуг. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-JPMORGAN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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